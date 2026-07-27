День медицинского работника: как работает Центр кардиологии и кардиохирургии в условиях войны

Проведение операции. Фото: Новини.LIVE.

В День медицинского работника команда Новини.LIVE посетила Центр кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, чтобы увидеть, как сегодня работают украинские медики в условиях полномасштабной войны. Несмотря на постоянные воздушные тревоги, нагрузку и сложные условия, врачи продолжают спасать жизни пациентов, внедрять новейшие методы лечения и помогать жителям прифронтовых регионов.

Об этом в эксклюзивном материале сообщили Новини.LIVE.

По словам заместительницы генерального директора Центра Юлии Киян, медицинское учреждение не ограничивается оказанием помощи только пациентам в столице. До начала активных боевых действий на востоке команда регулярно выезжала в прифронтовые города, где остро ощущалась нехватка узкопрофильных специалистов.

Центр кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Фото: Новини.LIVE.

"Наш центр старается оказывать помощь не только в Киеве, где мы работаем, но и на прифронтовых территориях. У нас действовала программа выездных консультаций — мы ездили в Славянск, Краматорск, Покровск, Миргород. Вместе с необходимым оборудованием и командой специалистов мы обследовали детей, взрослых и военных. Особенно ощущалась нехватка детских кардиологов", — отметила Юлия Киян.

Проведение операции. Фото: Новини.LIVE.

В Центре кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины подчеркивают, что одним из главных направлений работы остается постоянное совершенствование медицинской помощи. Здесь лечат как детей, так и взрослых, а врачи регулярно проходят международные стажировки и сотрудничают с ведущими зарубежными специалистами, чтобы внедрять современные методики диагностики и лечения.

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Врачи в операционной. Фото: Новини.LIVE.

Особенностью учреждения является сочетание опыта лечения как врождённых, так и приобретённых пороков сердца, что встречается далеко не в каждом медицинском центре.

Как рассказал заместитель директора по хирургической работе Сергей Варбанец, специалисты центра проводят сверхсложные операции, от которых, без преувеличения, зависит жизнь пациентов.

Заместитель генерального директора Сергей Варбанец. Фото: Новини.LIVE.

"Важнейшей особенностью нашего центра является сочетание огромного опыта лечения врожденных и приобретенных пороков сердца. Это довольно редкое сочетание. Например, мы лечим пациентов с чрезвычайно опасной патологией — разрывом сердца после инфаркта миокарда. Без оперативного вмешательства у таких людей практически нет шансов выжить. Несмотря на военное положение, обстрелы и сложные условия работы, мы видим, что украинская медицина продолжает развиваться и внедрять современные подходы к лечению", — отметил Сергей Варбанец.

Врачи в операционной. Фото: Новини.LIVE.

Полномасштабная война стала серьёзным испытанием для украинской системы здравоохранения. Однако медики ежедневно доказывают свой профессионализм и преданность делу, работая в условиях постоянной опасности, чтобы у каждого пациента был шанс на своевременную и качественную медицинскую помощь. Именно благодаря таким специалистам украинская медицина не только выстояла, но и продолжает развиваться даже в самые сложные времена.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Центре кардиологии и кардиохирургии официально опровергли майские слухи о якобы закрытии медицинского учреждения в Киеве. Руководство учреждения заверило, что в настоящее время продолжается плановая реорганизация, которая никоим образом не повлияет на качество и объемы оказания помощи пациентам.

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