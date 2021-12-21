Зарезал односельчанина и вызвал полицию: на Львовщине задержали убийцу

На Львовщине в селе Звенигород полиция задержала 34-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве односельчанина.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

Детали убийства

20 декабря в полицию поступило сообщение о смерти жителя села Звенигород. Как сообщил 34-летний односельчанин погибшего, мужчина упал в собственном доме с лестницы, в результате чего получил смертельные травмы.

К месту вызова сразу выехали оперативники, криминалисты и полицейские. Прибыв на место происшествия правоохранители обнаружили тело 57-летнего хозяина дома с признаками насильственной смерти. У погибшего были многочисленные ножевые ранения в области груди.

Во время расследования полицейские установили, что в этот день у погибшего в гостях находился его односельчанин. Примерно в 20:00 между ними возник конфликт, во время которого 34-летний мужчина несколько раз ударил хозяина ножом в грудь, что и стало причиной смерти. Когда убийца убедился, что пострадавший умер, то вызвал полицию и сообщил, что тот упал с лестницы.

Мужчину задержали, за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

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