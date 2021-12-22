Вышла в школу и не вернулась: на Львовщине разыскивают 16-летнюю девушку. Фото

Полиция разыскивает несовершеннолетнюю Василису Крочак, жительницу Пустомит. Она вышла 20 декабря из дома, но так и не вернулась.

Об этом сообщили в ГУ НП во Львовской области.

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Приметы пропавшей девушки

Рост-158 см;

Худощавое телосложение;

Рыжие волосы до плеч;

Голубые глаза;

Одета в светло-коричневую куртку, в квадраты, вязаный шарф, черные брюки и черные ботфорты.

16-летняя Василиса вышла из дома в школу 20 декабря в 8 часов утра. Назад она так и не вернулась. Дозвониться до нее невозможно, место пребывания также неизвестно.

В полиции просят всех, кто обладает какой-либо информацией, обратиться на оперативную линию 102. Это поможет установить место нахождения пропавшей девушки.

UPD: по состоянию на 16: 40 22 декабря 2021 года девушку нашли. Всем неравнодушным благодарят за помощь.

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