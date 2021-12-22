Во Львове сообщили о заминировании школы

Во Львове в экстренные службы поступило сообщение о заминировании одной из городских школ.

Об этом сообщает Варта1.

Читайте также: Размахивал пистолетом и вел себя неадекватно: во львовской ратуше задержали мужчину с наркотиками

Детали инцидента

22 декабря, в среду, во Львовских экстренные службы поступило сообщение о заминировании ОСШ № 91. Вызов получили примерно в 13:20. Школа, которую предположительно заминировали, расположенная на улице Варшавской, 58.

На место вызова немедленно прибыла полиция, взрывотехническая служба и пожарные. Учеников школы эвакуировали из здания до выяснения обстоятельств инцидента.

Результаты проверки

После обследования здания и территории школы никаких взрывоопасных приборов правоохранители не обнаружили. Во время проверки из школы эвакуировали 1000 детей и 80 преподавателей.

В полиции открыли уголовное производство по статье ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что недавно, 8 декабря, сообщалось о заминировании школы на Львовщине - №2. Тогда оказалось, что никаких взрывоопасных предметов и в школе и на ее территории не было.

Больше новостей о заминировании на Львовщине: