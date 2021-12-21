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Во Львове предлагают сделать въезд в центр города платным

Львов
21 декабря 16:50
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Петицию пока подписали 2 человека
Во Львове предлагают сделать въезд в центр города платным

Во Львове горожане зарегистрировали петицию относительно платного въезда в центральную часть города.

Об этом сообщает Вслух.

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Детали

Львовяне зарегистрировали петицию об ограничении движения транспорта в центре города - достичь этого хотят путем платного въезда.

"Это выведет из пикового спроса тех, кто платить не готов и уменьшит пробки. С другой стороны, ценовое регулирование спроса заставляет пользователей выбирать альтернативные транспортные опции, или «переключаться» на другие виды транспорта – общественный, велосипедный, каршеринг. Такое регулирование позволяет эффективно использовать ограниченный публичный ресурс",- написал Адриан Ядло, автор петиции.

Петицию зарегистрировали 21 декабря, во вторник. По состоянию на 16:00 подписали ее всего два человека из необходимых пятиста.

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  • На брифинге, который состоялся 15 ноября, мэр Львова Андрей Садовый заметил, что движение на улице Степана Бандеры будет открыто ко Дню святого Николая.
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Автор публикации
Марина Блохина
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Львов дороги
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