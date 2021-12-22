Во Львове открыли уголовное производство против 50-летнего мужчины, который приставал к ребенку в школьном туалете

Во Львове против 50-летнего мужчины, который пробрался в школу и приставал к 7-летней девочки в туалете, открыли уголовное производство.

Об этом сообщает APnews со ссылкой на пресс-службу Львовской областной прокуратуры.

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Подробности

Отмечается, что против подозреваемого открыто производство по ч. 2 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без этого.

Кроме того, в ближайшее время мужчине планируют сообщить о подозрении. Также прокуратура планирует настаивать, чтобы подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Задержание преступника

Полиция также сообщила, что вскоре следователи сообщат 50-летнему жителю Киева о подозрении в развращении несовершеннолетних. Стоит добавить, что мужчина ранее тоже был судим. За что - в полиции не уточнили.

Наряд Национальной гвардии Украины обнаружил мужчину на одной из улиц города. Он сразу же был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, к правоохранителям ранее обратилась мать семилетней ученицы второго класса одной из львовских школ, которая сообщила, что неизвестный мужчина зашел в школьный туалет, когда там находилась ее дочь и пытался совершить в отношении ребенка развратные действия.

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