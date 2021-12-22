Во Львове начали работать пункты обогрева для бездомных: адреса

Во Львове начали работать пункты обогрева для бездомных. Сейчас в городе их работает два - на улицах Кирилловской и Лычаковской.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Детали

С наступлением холодов во Львове начали работать два пункта обогрева. Один из них расположен на улице Кирилловской, 3а, а другой - на Лычаковской, 56. Первый пункт будет работать в течение всего зимнего сезона с 09:00 до 20:00 (в ночное время для нуждающихся будет работать отделение ночного пребывания). А вот второй пункт обогрева, что на Лычаковской, открыт только в особо холодное время, как сейчас. Он будет работать только в будние дни с 09: 00 до 18: 00.

"Пункт обогрева в помещении Центра учета обеспечен горячими напитками и питанием быстрого приготовления. Также, при необходимости, бездомные люди могут воспользоваться санитарно-гигиеническими услугами и получить одежду. Работники, дежурящие в пункте обогрева, взаимодействуют с экстренными службами города",- рассказал Игорь Кобрин, руководитель управления социальной защиты ЛГС.

Также горожан просят быть неравнодушными и сообщать нуждающимся лицам об адресах пунктов обогрева. Кроме того, можно сообщать о бездомных, кем нужна помощь, по телефону: 15-80, 233-14-79.

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