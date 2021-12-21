Во Львове разработают мобильное приложение для туристов из восточных стран: особенности проекта

Управление туризма и курортов ЛОГА заплатит 330 тысяч гривен за создание приложения для туристов из восточных стран. Оно будет доступно на английском и арабском языках.

Об этом сообщили "Наші гроші. Львів".

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Подробнее о приложении

Приложение разработают для туристов из восточных стран − Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана и Омана. Оно будет доступно на арабском и английском языках.

В приложении будет информация о памятниках архитектуры, эко-природных локациях, медицинский и оздоровительный туризм, активный туризм и гастрономию с акцентом на халяльную кухню. Туристы смогут узнать о магазинах, гостиницах, мотелях, аренде недвижимости или автомобиля, услугах гида. Программу разработают до конца этого года.

Разрабатывать приложение будет львовский предприниматель, специализирующийся на компьютерном программировании Владимир Заяц.

Напомним, что этим летом арабские туристы из-за карантина в Европе начали путешествовать по Украине. В течение июля-августа Украину посетили более 30 тысяч туристов из арабских стран.

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