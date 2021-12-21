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Во Львове 22 декабря ряд улиц останется без света: список адресов

Львов
21 декабря 16:22
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Во Львовоблэнерго отключение объясняют ремонтными работами
Во Львове 22 декабря ряд улиц останется без света: список адресов

Во Львове 22 декабря, в среду, не будет электроэнергии на ряду улиц. 

Об этом сообщает Львовоблэнерго. 

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Список адресов:

Во Львове 22 декабря свет будут отключать с 08: 00 до 17: 00. Электроэнергии не будет по таким адресам:

  • Дидушка В. 10, 13, 13а, 13Б, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
  • Небольшая 10, 12, 3, 4, 6.
  • Олесницкого Е. 33.
  • Олешковская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9, гараж.
  • Робсона П. 11.
  • Широкая 1, 11, 15, 17, 20, 29А, 31, 33, 33/1, 35, 37, 7, 9а.
  • Сияние-Широкая. Багалея Д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3а, 6, дача.
  • Загорная 63А.
  • Розточчя 102, 110, 114, 116а, 118, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166, 19, 21, 23, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 96.
  • Студинского К. 10, 19, 7, б/н, гор.14, гар.20, гар.21.

Во Львовоблэнерго отключение объясняют ремонтными работами. 

Больше новостей об отключении света на Львовщине:

  • Во Львове и Винниках 20 декабря на ряде улиц не будет света. "Львовоблэнерго" будет проводить плановые ремонтные работы.
  • 9 декабря во Львове более 20 улиц города останутся без тока, в связи с проведением ремонтных работ. Света не будет в течение дня с 8:30 до 17:00.
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Автор публикации
Марина Блохина
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Львов электроэнергия
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