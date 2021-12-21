Во Львове 22 декабря ряд улиц останется без света: список адресов

Во Львове 22 декабря, в среду, не будет электроэнергии на ряду улиц.

Об этом сообщает Львовоблэнерго.

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Список адресов:

Во Львове 22 декабря свет будут отключать с 08: 00 до 17: 00. Электроэнергии не будет по таким адресам:

Дидушка В. 10, 13, 13а, 13Б, 15, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

Небольшая 10, 12, 3, 4, 6.

Олесницкого Е. 33.

Олешковская 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 3, 4, 6, 8, 9, гараж.

Робсона П. 11.

Широкая 1, 11, 15, 17, 20, 29А, 31, 33, 33/1, 35, 37, 7, 9а.

Сияние-Широкая. Багалея Д. 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 3а, 6, дача.

Загорная 63А.

Розточчя 102, 110, 114, 116а, 118, 126, 128, 130, 132, 134, 134а, 136, 138, 140, 142, 144, 148, 150, 152, 154, 156, 156а, 158, 160, 160а, 162, 166, 19, 21, 23, 25, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 92, 94, 96.

Студинского К. 10, 19, 7, б/н, гор.14, гар.20, гар.21.

Во Львовоблэнерго отключение объясняют ремонтными работами.

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