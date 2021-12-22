Во Львов вертолетом доставили 7-летнего ребенка: что произошло с пациенткой. Фото

Во львовскую областную детскую больницу "Охматдет" вертолетом доставили 7-летнего ребенка. Пациентка нуждалась в экстренной медицинской помощи.

Об этом сообщили в Самборском городском совете.

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Подробности спасательной операции

Врачи заподозрили, что у маленькой пациентки кишечная непроходимость. Ребенка оперативно доставили к стадиону имени Льва Броварского, а уже там его ждал вертолет. Малышню доставили в детскую больницу.

Это первый случай аэромедицинской эвакуации из города Самбор. Стоит отметить, что стадион строили с возможностью сажать на поле вертолеты. Над ареной нет никаких проводов и лишних элементов, которые могли бы этому помешать.

Отметим, что аеромедичну помощь восстановили на Львовщине 1 октября 2021 года. Борт оснащен медицинским оборудованием, необходимым для экстренной эвакуации тяжелобольных пациентов.

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