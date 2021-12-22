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Во Львов на вертолете срочно привезли четырехдневного младенца: что случилось с ребенком. Видео

Львов
22 декабря 09:31
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Ребенку установили диагноз "стеноз легочной артерии"
Во Львов на вертолете срочно привезли четырехдневного младенца: что случилось с ребенком. Видео

Во вторник, 21 декабря, из Ужгорода во Львовскую городскую детскую больницу на Орлика вертолетом транспортировали четырехдневного младенца с критическим пороком сердца.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель первого территориального медобъединения Львова Олег Самчук.

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Подробнее о случае 

По его словам, мальчик родился в Ужгороде. Ему установили диагноз "стеноз легочной артерии". На 10-й час жизни дитя, которое считали здоровым, начало синеть. Мальчика забрали в реанимацию, где подключили к кислороду. Было решено младенца срочно транспортировать во Львовскую городскую детскую больницу на Орлика на операцию.

Дорога из Львова в Ужгород заняла 45 минут

"У вертолетной площадки малыша уже ждал реанимобиль. Доезд до больницы на Орлика - это одна минута. Малышу сразу сделали ЭХО-сердца, рентген и набрали все необходимые анализы. Сейчас состояние ребенка стабильное. Мальчик находится в отделении интенсивной терапии новорожденных нашего Центра неонатологии под постоянным мониторингом. Вопрос об оперативной коррекции порока сердца сейчас решается" - рассказал Олег Самчук.

Глава Первого территориального медобъединения Львова говорит, что раньше детей с пороками сердца из Западной Украины везли в Киев.

"Это много часов в пути реанимобилем с риском для жизни ребенка. Но с тех пор как у нас появились детская кардиохирургия, эти риски удалось значительно минимизировать. А благодаря вертолетам даже сотни километров – уже не расстояние" - добавил Самчук.

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Автор публикации
Денис Котляров
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дети больницы вертолет Львовская область
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Главная Львов Во Львов на вертолете срочно привезли четырехдневного младенца: что случилось с ребенком. Видео
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