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В ресторане возле Львова отравились дети из приюта: что известно об их состоянии

Львов
21 декабря 10:17
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В заведении всего питались 26 детей
В ресторане возле Львова отравились дети из приюта: что известно об их состоянии

19 декабря около 23:00 во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали четырех детей в возрасте от 3-х до 15 лет из приюта для детей во Львове.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает "Варта 1". 

Читайте также:  Отравление детей на Львовщине: врачи рассказали о выписке пострадавших и их лечение

Подробности инцидента

Из 26-ти детей, которые питались в ресторане "Кухня для души" в с. Зимна Вода Львовского района пострадало четверо. При госпитализации у них было состояние средней тяжести: жалобы на повышение температуры тела, слабость, тошноту, боль в животе.

20 декабря ближе к обеду врачи продолжали проводить полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов Минздрава Украины.

Больше новостей об отравлении детей на Львовщине 

  • В Новояворовске 11 декабря 10 детей отравилось во время хоккейного матча. Оказалось, что они надышались испарениями от машины, очищает лед.
  • 12 декабря в Сокале отравились угарным газом двое взрослых и один 9-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу.
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Автор публикации
Денис Котляров
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дети больницы Львов
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