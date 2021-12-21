В ресторане возле Львова отравились дети из приюта: что известно об их состоянии

19 декабря около 23:00 во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу госпитализировали четырех детей в возрасте от 3-х до 15 лет из приюта для детей во Львове.

Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, передает "Варта 1".

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Подробности инцидента

Из 26-ти детей, которые питались в ресторане "Кухня для души" в с. Зимна Вода Львовского района пострадало четверо. При госпитализации у них было состояние средней тяжести: жалобы на повышение температуры тела, слабость, тошноту, боль в животе.

20 декабря ближе к обеду врачи продолжали проводить полный комплекс лечебно-диагностических мероприятий согласно клинических протоколов Минздрава Украины.

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