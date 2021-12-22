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В пожаре на Львовщине пострадал 66-летний мужчина: в каком он состоянии

Львов
22 декабря 10:42
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Его вынесли из дома очевидцы
В пожаре на Львовщине пострадал 66-летний мужчина: в каком он состоянии

21 декабря в 14:53 произошел пожар в с. Чишки. В результате возгорания пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Подробности пожара и последствия

Спасатели выехали на место возгорания. Из дома выбивался густой черный дым. Оказалось, что внутри находился отец владельца здания 1955 года рождения. Очевидцы вытащили его на свежий воздух.

"После осмотра медиками, пострадавший с диагнозом термические ожоги нижних конечностей, туловища II степени (20% поверхности тела), в тяжелом состоянии госпитализирован в 8-ю городскую клиническую больницу г. Львова" - говорится в сообщении.

Пожежа на Львівщині

Пожар удалось ликвидировать в 15:08. Были привлечены 6 спасателей. Огонь уничтожил матрас кровати. Что стало причиной пожара, сейчас устанавливают.

Больше новостей о пожарах на Львовщине

  • 16 декабря загорелся жилой дом в селе Броница. В огне погиб владелец 1962 года рождения.
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Автор публикации
София Дорощук
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больницы пожар Львовская область
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Главная Львов В пожаре на Львовщине пострадал 66-летний мужчина: в каком он состоянии
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