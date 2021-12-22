В одной из львовских больниц открыли несколько отделений после капитального ремонта. Фото

В городской клинической больнице скорой медицинской помощи первого территориального медицинского объединения Львова, открыли обновленное терапевтическое отделение и отдельные блоки отделения гинекологии и патологии беременности и отделения урологии.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
Ремонтные работы с заменой мебели и оснащение необходимыми приборами длились полгода. 21 декабря, открыли полностью обновленное терапевтическое отделение, с комфортными кроватями, матрасами и тумбочками.
В терапии уже создали подразделения:
Это означает, что каждый пациент с различными заболеваниями будет иметь собственного врача, который будет его лечить. В каждом крыле отделения будет находиться по 50-60 человек.
Кроме терапевтического отделения, открылось крыло с тремя операционными урологии, а также часть гинекологического отделения. Отныне пациенты будут иметь лучшее качество обслуживания, уверяет генеральный директор больницы.
"Много грантов выиграно для помощи больнице. Заведение развивается. За 1 год и 4 месяца в больницу присоединилось около 1400 новых людей из разных уголков Украины, чтобы развивать и сделать это заведение и современной медицине",- сказал Олег Самчук.
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