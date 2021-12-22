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Угрожал пистолетом и требовал деньги у школьников: во Львове задержали 18-летнего хулигана. Фото

Львов
22 декабря 10:10
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Парень выжидал несовершеннолетних возле школы
Угрожал пистолетом и требовал деньги у школьников: во Львове задержали 18-летнего хулигана. Фото

Патрульная полиция задержала 21 декабря во Львове 18-летнего парня, который требовал деньги у несовершеннолетних и угрожал им оружием. Правоохранителей вызвал неравнодушный гражданин.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Львова.

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Подробности инцидента

В полицию обратился прохожий. Он рассказал, что увидел, как на улице Степана Бандеры парень, одетый в балаклаву, громко общается с двумя школьниками. Правоохранители выехали на место происшествия. Там они действительно увидели 18-летнего парня в балаклаве и с оружием. Злоумышленник использовал пистолет, чтобы запугать несовершеннолетних.

Речові докази

"Он дождался двух учеников в возрасте 16 и 17 лет после окончания уроков. Когда они вышли, со слов очевидца и школьников, приставлял пистолет к их груди и нанес телесные повреждения одному из ребят в лицо. Из объяснений подростков, он требовал у них еженедельное вознаграждение в 500 гривен и определенную информацию" - говорится в сообщении.

Злоумышленник пояснил, что оружие приобрел в магазине для собственной безопасности. Правоохранители задержали 18-летнего и открыли уголовное производство - "Хулиганство совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений". Максимальное наказание - 7 лет лишения свободы.

Новости об уголовных событиях на Львовщине

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Автор публикации
София Дорощук
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школы оружие Львов деньги хулиганство
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Главная Львов Угрожал пистолетом и требовал деньги у школьников: во Львове задержали 18-летнего хулигана. Фото
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