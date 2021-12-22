Требовали у пассажирки деньги, угрожая оружием: на Львовщине будут судить двух разбойников

Стрыйский суд будет судить 22-летнего и 17-летнего жителей Ивано-Франковской области. Они требовали у женщины деньги и телефон, угрожая пистолетом.
Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.
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Злоумышленники передвигались на арендованном автомобиле и остановилась в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области. Они предложили подвезти людей во Львовскую область. Одна женщина согласилась на предложение и села в авто к ребятам.
"По дороге к пункту назначения, водитель свернул на грунтовую дорогу и подал сигнал своему несовершеннолетнему подельнику, после которого тот достал пистолет и начал требовать у женщины деньги и мобильный телефон. Испугавшись, девушка открыла заднюю дверь и на ходу выпрыгнула из салона автомобиля, в результате чего получила телесные повреждения, однако благодаря этому смогла убежать от нападавших" - говорится в сообщении.
Злоумышленников обвинили по таким статьям:
Также 22-летнего мужчину будут судить за вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность. Максимальное наказание - 7 лет в тюрьме.