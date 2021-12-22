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Требовали у пассажирки деньги, угрожая оружием: на Львовщине будут судить двух разбойников

Львов
22 декабря 16:09
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Женщина выпрыгнула из авто на ходу
Требовали у пассажирки деньги, угрожая оружием: на Львовщине будут судить двух разбойников

Стрыйский суд будет судить 22-летнего и 17-летнего жителей Ивано-Франковской области. Они требовали у женщины деньги и телефон, угрожая пистолетом.

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

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Подробности преступления

Злоумышленники передвигались на арендованном автомобиле и остановилась в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области. Они предложили подвезти людей во Львовскую область. Одна женщина согласилась на предложение и села в авто к ребятам.

"По дороге к пункту назначения, водитель свернул на грунтовую дорогу и подал сигнал своему несовершеннолетнему подельнику, после которого тот достал пистолет и начал требовать у женщины деньги и мобильный телефон. Испугавшись, девушка открыла заднюю дверь и на ходу выпрыгнула из салона автомобиля, в результате чего получила телесные повреждения, однако благодаря этому смогла убежать от нападавших" - говорится в сообщении.

Злоумышленников обвинили по таким статьям:

  • "Ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения". Максимальное наказание - 7 лет лишения свободы;
  • "Разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц, или лицом, ранее совершившим разбой или бандитизм". Максимальное наказание - 10 лет лишения свободы.

Также 22-летнего мужчину будут судить за вовлечение несовершеннолетнего в противоправную деятельность. Максимальное наказание - 7 лет в тюрьме. 

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Автор публикации
София Дорощук
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