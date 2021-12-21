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Сгорел заживо: на Львовщине после пожара в доме нашли тело владельца. Фото

Львов
21 декабря 11:15
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Огнем уничтожен пол на площади 2 кв. м и повреждена кровать
Сгорел заживо: на Львовщине после пожара в доме нашли тело владельца. Фото

20 декабря около 16:20 возник пожар в с. Ставчаны Львовского района в кирпичном жилом доме, размером 12×5 м. На месте пожара обнаружено тело 48-летнего владельца.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС во Львовской области. 

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Подробнее о пожеу

20 декабря в 18:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в этот же день около 16:20 возник пожар в с. Ставчаны Львовского района в кирпичном жилом доме, размером 12×5 м. На месте пожара обнаружено тело владельца, 1973 года рождения. Огнем уничтожен пол на площади 2 кв. м и повреждена кровать.

Спасатели сообщают, что с начала года на территории области возникло 3 774 пожаров, на которых обнаружено 80 погибших и 85 травмировано.

Спасатели Львовщины напоминают правила пожарной безопасности

  • не курите в постели;
  • следите за состоянием и исправностью электросети;
  • в случае выхода из помещений не оставляйте включенными телевизоры, утюги, обогреватели и тому подобное;
  • не оставляйте малолетних детей без присмотра, и не позволяйте им играть спичками;
  • старайтесь избегать перегрузки электрических сетей, не включайте одновременно бытовые электропотребители большой мощности;
  • при использовании печного отопления проверьте меры безопасности и исправность печи.

Больше новостей о пожарах на Львовщине 

  • Во Львове произошел пожар в одной из квартир пятиэтажного жилого дома. Спасатели вывели из дома 8 человек.
  • В селе Ясеновцы произошел пожар в хозяйственной постройке. В огне погибла женщина 1963 года рождения.

  • В Радехове 6 декабря вспыхнул пожар на складе. О возгорании сообщили в 13:17. Огонь тушили 8 спасателей.

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Автор публикации
Денис Котляров
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пожар Львовская область
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