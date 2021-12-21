Семейный бизнес: мать и дочь ограбили пенсионерку из Львова

Полицейские задержали двух женщин - 34-летнюю закарпатку и ее 18-летнюю дочь. Их обвиняют в ограблении львовской пенсионерки.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали ограбления

18 декабря в полицию обратилась 68-летняя жительница Львова. Она сообщила, что на нее напали в подъезде двое неизвестных - закрыли ей глаза шарфом, ограбили и убежали. У пенсионерки забрали деньги и мобильный телефон. Ограбление произошло во Франковском районе Львова.

Полиция смогла установить, что преступление совершили две женщины из Закарпатья - 34-летняя мать и ее 18-летняя дочь. Правоохранители изъяли у грабительниц вещественные доказательства и объявили им подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (Грабеж) УКУ. Согласно этой статье на женщин ожидает наказание в виде от четырех до шести лет лишения свободы.

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