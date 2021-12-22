live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Львов
  • "Сдал" несуществующую квартиру: во Львове аферист обманул тернополянку на кругленькую сумму

"Сдал" несуществующую квартиру: во Львове аферист обманул тернополянку на кругленькую сумму

Львов
22 декабря 11:23
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 100
views-icon
Читать на украинском
После получения задатка "арендодатель" исчез
"Сдал" несуществующую квартиру: во Львове аферист обманул тернополянку на кругленькую сумму

Львовский мошенник под видом арендодателя обманул жительницу Тернополя на 6 тысяч гривен. Сейчас его разыскивает полиция.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Читайте також:
Финансовые махинации через Facebook: На Львовщине киберполиция задержала интернет-мошенника. Фото

Как действовал аферист?

Жительница города Тернополь искала в Интернете объявления об аренде квартиры во Львове на новогодние праздники. Найдя жилье, она позвонила арендодателю квартиры, который сразу отметил, что необходимо осуществить предоплату. После перевода 6-ти тысяч, связь с якобы владельцем квартиры исчезла, как и объявление об аренде. Женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Случай мошенничества уже внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства аферы.

Правоохранители отмечают, быть осмотрительными с арендой жилья через Интернет, и всегда проверять информацию об арендодателях.

Как уберечься от мошенничества?

Отдавайте предпочтение проверенным официальным ресурсам, на которых можно прочитать отзывы других клиентов, проверяйте фото в Google поиске: злоумышленники часто воруют фото с других сайтов, создавая фейковые объявления.

Кроме того, попробуйте ввести в поисковике номер телефона владельца или арендатора. Настоящие продавцы обычно используют один номер в течение многих лет и размещают объявления на многих интернет-ресурсах, поэтому вам легко удастся отследить этот телефон и, возможно, даже найти старое объявление с отзывами людей. А вот мошеннический номер преимущественно нигде не отображается, ведь его очень часто меняют.

Больше новостей об аферистах во Львове

  • В Новояворовске и районе аферисты прокручивают новую аферу в соцсетях - создают фейковые страницы в Facebook с именами настоящих монахинь, пишут жителям города и просят их о помощи.
  • Полиция задержала 34-летнего мошенника, который 10 ноября выманил у 80-летней жительницы г. Городок 43 тысячи грн. Муж сказал по телефону, что дочь потерпевшей якобы нуждается в срочной операции.
  • Каменка-Бугский районный суд на Львовщине, вынес приговор 28-летнему жителю поселка Новый Ярычев за грабеж и кражи. Рецидивисту определили наказание-в виде 5 лет лишения свободы.
Последние новости по теме:
Автор публикации
Петрик Галина
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 100
квартиры Львов мошенничество
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

23 декабря 19:00

Львов
На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

23 декабря 17:54

Львов
Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

23 декабря 17:44

Львов
"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

23 декабря 17:06

Львов
Главная Львов "Сдал" несуществующую квартиру: во Львове аферист обманул тернополянку на кругленькую сумму
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен