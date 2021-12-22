"Сдал" несуществующую квартиру: во Львове аферист обманул тернополянку на кругленькую сумму

Львовский мошенник под видом арендодателя обманул жительницу Тернополя на 6 тысяч гривен. Сейчас его разыскивает полиция.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Как действовал аферист?

Жительница города Тернополь искала в Интернете объявления об аренде квартиры во Львове на новогодние праздники. Найдя жилье, она позвонила арендодателю квартиры, который сразу отметил, что необходимо осуществить предоплату. После перевода 6-ти тысяч, связь с якобы владельцем квартиры исчезла, как и объявление об аренде. Женщина сразу обратилась к правоохранителям.

Случай мошенничества уже внесли в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 190 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства аферы.

Правоохранители отмечают, быть осмотрительными с арендой жилья через Интернет, и всегда проверять информацию об арендодателях.

Как уберечься от мошенничества?

Отдавайте предпочтение проверенным официальным ресурсам, на которых можно прочитать отзывы других клиентов, проверяйте фото в Google поиске: злоумышленники часто воруют фото с других сайтов, создавая фейковые объявления.

Кроме того, попробуйте ввести в поисковике номер телефона владельца или арендатора. Настоящие продавцы обычно используют один номер в течение многих лет и размещают объявления на многих интернет-ресурсах, поэтому вам легко удастся отследить этот телефон и, возможно, даже найти старое объявление с отзывами людей. А вот мошеннический номер преимущественно нигде не отображается, ведь его очень часто меняют.

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