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"Разогнуть спину было невмоготу": во Львове провели сложную операцию пенсионерке

Львов
22 декабря 17:26
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Женщине диагностировали стеноз канала позвоночника
"Разогнуть спину было невмоготу": во Львове провели сложную операцию пенсионерке

Во львовской больнице спасли женщину, которая в течение месяца не могла разогнуть спину.

Об этом сообщает Первое территориальное медицинское объединение города Львова.

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Детали

В одной из львовских больниц 76-летней женщине провели операцию-до того она ходила месяц согнувшись пополам. Сейчас женщина может свободно передвигаться без боли в спине.

"Легкие боли в пояснице активная госпожа Римма впервые почувствовала год назад, но тогда не придала им значения. За полгода боли усилились. Женщина пошла к врачам, но ни медикаменты, ни даже курс физиотерапии не дали никакого эффекта. В сентябре госпожа Римма, которая даже на пенсии работала и пешком ходила на работу, вынуждена была уволиться, потому что не могла выйти из дома. Разогнуть спину уже было не сила. Причина - стеноз канала позвоночника",- рассказали в медицинском объединении.

Также медики сообщили, что подобная болезнь - стеноз канала позвоночника - обычно развивается у людей старше пятидесяти лет. При таком диагнозе крайне важно вовремя обратиться к врачам, чего госпожа Римма, к сожалению, не сделала.

Женщина решилась на операцию только после того, как уже не могла разогнуться и передвигалась только в пределах собственной квартиры. 22 декабря госпожа Римма уже выписалась из больницы и отправилась домой.

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Автор публикации
Марина Блохина
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Львов операция медицина
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