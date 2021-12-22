Растрачивали государственные средства: на Львовском авиационно-ремонтном заводе проведут обыски

ГП "Львовский государственный авиационно-ремонтный завод" подозревают в растрате государственных средств. Было выделено 9 765 366 гривен для внедрения информационной системы, но предприятие заключило договор на 10 987 722 грн.

Об этом сообщили в Едином государственном реестре судебных решений.

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Подробности нарушения

Львовский государственный авиационно-ремонтный завод провел торги и заключил договор с Ооо НПП "Информационные технологии" еще в 2018 году. Сумма оказалась выше, чем было запланировано. Это решение привело к незаконным дополнительным расходам на сумму 1 912 206 грн.

"В частности, предприятием дополнительно было приобретено сервера на сумму 468 311 грн, комплекты персональных компьютеров на сумму 560 090 грн, многофункциональные устройства на сумму 86 540 грн, ноутбуки на сумму 52 046 грн, сетевое оборудование на сумму 134 519 грн, сетевые кабели на сумму 30 667 грн, компьютерное программное обеспечение на сумму 432 414 грн, компьютерные комплектующие на сумму 14 164 грн, а также проведен монтаж оптической сети на сумму 133 449 грн" - говорится в сообщении.

Также в деле отметили, что части вышеуказанного программного комплекса не введен в эксплуатацию или введен частично, в связи с чем он работает неэффективно и не используется в текущей деятельности. Также завод не учел дополнительное приобретение программ "Учет запасов основных материалов" на 1,67 млн грн, "Оперативное финансовое управление" на 1,06 млн грн, "Управление закупками" на 1,02 млн грн, и "Техническая подготовка механико-заготовительного производства" на 3,56 млн грн.

Львовский суд разрешил провести обыск в помещениях завода и изъять серверы программы для законного получения вещественных доказательств. Определение обжалованию не подлежит.

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