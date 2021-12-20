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Пруды древнего Львова: водоемы, которые были потеряны навсегда. Фото

Львов
21 декабря 02:10
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Что стало причиной исчезновения
Пруды древнего Львова: водоемы, которые были потеряны навсегда. Фото

Во Львове осталось не так много водоемов. А найти чистые и безопасные для купания людей вообще является проблемой. В прошлых веках многообразие озер и прудов было значительно большим. Большинство, кстати, были созданы искусственно.

"Фотографии старого Львова" выложили снимки потерянных водоемов.

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Пруд "Железная вода"

Он находился на месте дворца водных видов спорта "Динамо" (вул. Стуса). В 19 веке пруд "Железная вода" стал одной из первых общественных купален. На ее территории была корчма и даже проходили спектакли театра Ф. Краттера. Кстати, вход стал платным, но жители города очень любили отдыхать там. Впоследствии водоем запустили и прекратили использовать.

Пелчинский пруд

Еще одна общественная купальная располагалась на Пелчинском пруду в 19 веке. Сейчас это площадь перед входом в парк культуры. Раньше этот пруд был очень популярен среди горожан. Здесь даже устраивали морские сражения и сражения "с потворами". 

В 1915 году русские войска спустили Пелчинский пруд. За восстановление никто не взялся, а в 1921 году его окончательно засыпали.

Пелчинський став

Панянский пруд

Он располагался рядом с Пелчинским. Фишка водоема - романтические прогулки на лодках. Был уничтожен во время Первой мировой войны. Сейчас на этом месте расположены жилые дома.

Панянський став

Пруд "Свитязь"

Уже в конце 19 века популярность приобрел пруд "Свитязь". Купальня здесь появилась, еще в 30-х годах, но львовяне оценили ее лишь после исчезновения двух выше упомянутых водоемов. Сейчас на месте пруда расположен спортивный комплекс "Медик".

Став

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Автор публикации
София Дорощук
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