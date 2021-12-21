Пришлось прервать трансляцию: во Львовском совете депутаты едва не устроили драку. Видео

Во Львове 21 декабря на заседании областного совета между депутатами произошел конфликт, после чего трансляцию прервали, а Ирина Гримак объявила перерыв. В то же время под стенами облсовета протестуют педагоги.

Об этом сообщает Gal.Net.

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Подробности конфликта

Ссора возникла между руководством Совета и депутатом от "Свободы" Олегом Панькевичем. Депутат заявил, что предварительно на сайте появились совсем другие документы, чем те, что им раздали на заседании, и депутаты не имели времени с ними ознакомиться.

Зато Ирина Гримак отметила, что Олег Панькевич, как и любой другой представитель "Свободы", не явились на заседание глав фракций. После этого Панькевич подошел к столу президиума и хлопнул по нему документами. Как следствие, трансляцию прервали, а Ирина Гримак объявила перерыв.

В то же время под стенами облсовета проходят протесты педагогов - они требуют не урезать расходы на образование, о чем сообщалось ранее. Напомним, что финансирование учебных заведений во Львовской области собираются уменьшить на 267 млн грн.

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