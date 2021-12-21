Приключения львовских солдат сто лет назад: скандальные вырезки из газет

Во Львове немало молодых людей находились на службе в цесарско-королевской армии. Казармы их, находившиеся на улице Городоцкой, для многих стали роднее собственного дома. И в жизни этих солдат, кроме постоянной службы и муштры, нашлось место и для приключений, о которых речь и пойдет далее.

О необычных случаях из солдатской жизни рассказывает Дело.

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Как солдаты "темную" полиции устроили

Большинство подробностей солдатской жизни навеки останутся окутанными тайнами - власти старались держать информацию засекреченной, и в прессе тех времен о солдатских проделках писали нечасто. Однако наиболее резонансные случаи все же попали на полосы журналов.

Одно из солдатских криключений случилось в мае 1906 года - о нем писал "Kuryer Lwowski". "Эпатажный случай произошел в ночь на воскресенье, а “героями” стали артиллеристы из казармы Фердинанда. История выглядит так: на крик женщины на улице Госпитальной набежало двое полицейских, которые обнаружили здесь пьяного артиллериста с тесаком в руке. Солдат вместо того, чтобы спрятать оружие и подчиниться, напал на милиционера", - написали в газете.

Полицейским все же удалось скрутить солдата - его повели в казармы. по дороге правоохранители наткнулись на еще одного солдата - такого же пьяного и с дамой. Знакомый солдат попытался "отбить" пленника у полиции, но это ему не удалось. Теперь уже двух солдат тащили на улицу Городоцкую, к казармам. И основное действие развернулось именно там:

"Когда они вошли в служебную комнату, где было больше солдат, командир стражи закрыл за ними дверь, скрутил лампу, и солдаты начали бить всех трех полицейских. Это продолжалось долго, пока один из полицейских не разбил стекло и их крик долетел до ушей дежурного. Офицер побежал вниз к смотровой комнате и освободил полицейских от безудержных солдат. Во время суматохи оба артиллериста, которых туда привезли полицейские, скрылись. Больше всего избили командира взвода Йозкова. Офицер пообещал начать расследование. Интересно, как военные власти будут рассматривать это жестокое приключение, чтобы не допустить подобных фактов в будущем".

Смерть в казарме

Второй случай, о котором также упоминали газеты, несколько трагичнее. О событиях мая 1907 года писала "Illustrierte Kronen Zeitung".

"Во львовских казармах Фердинанда в ночь с понедельника на вторник разыгралась жуткая трагедия. Солдат, который ранее был известен полиции как чрезвычайно опасный и безумный, серьезно ранил нескольких своих товарищей и унтер-офицера стрельбой, а потом убил себя выстрелом в грудь", - написали в журнале.

События разворачивались так. Сперва рядовой артиллерист Игнат Братковский самовольно пошел на гулянье. Солдат избил там какого-то гражданского и вернулся в казармы очень пьяным. Он взял винтовку, зарядил ее боевыми патронами и устроил беспорядочную стрельбу в комнате, где спали его товарищи.

На крики прибежал унтер-офицер, получивший смертельное ранение. При виде мутной крови и мертвого мужчины сам Игнат настолько перепугался, что отполз в угол комнаты и выстрелил себе в грудь.

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