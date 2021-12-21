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Пренебрегли любовью украинцев: истории российских пропагандистов, которые когда-то жили во Львове

Львов
21 декабря 19:00
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Кто и как приобщился к поддержке России в информационной войне?
Пренебрегли любовью украинцев: истории российских пропагандистов, которые когда-то жили во Львове

17 декабря 2021 года в информационном пространстве появилась новость, что бывший директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Тарик Сирил Амар стал экспертом на российском пропагандистском телеканале.

Новини.LIVE собрало информацию о публичных лицах, которые когда-то жили во Львове и со временем так или иначе начали поддерживать РФ в информационной войне против Украины.

Тарик Сирил Амар

Тарік Сиріл Амар

Недавно неравнодушные львовяне выяснили, что известный в узких кругах исследователь (особенно у тех, кто изучает историю Львова в XX в.) и бывший глава Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове с 2007 по 2010 годы стал карманным экспертом российского пропагандистского телеканала Russia Today.

По словам историка из Украинского католического университета Михаила Мартыненко, Тарик Амар, как эксперт широкого профиля – от израильско-палестинского конфликта до британского флота в Черном море – появился на экранах вражеского СМИ еще несколько месяцев назад. А во время напряженной ситуации на украинско-российской границе, связанной с увеличением военного контингента РФ, историк написал для пропагандистского ресурса статью о том, происходит ли геноцид коренных жителей на Донбассе. Новини.LIVE ознакомились с материалом и приводят несколько цитат Амара оттуда.

"Существует явная предвзятость Киева в расследовании военных преступлений. Это, в свою очередь, закладывает основу культуры безнаказанности. Сознательно или нет, но украинская власть сигнализирует, что существует один стандарт для преступлений, совершенных врагом, а другой – для преступлений, совершенных своими силами. На практике есть четкая тенденция относиться к жителям повстанческих районов как к меньшим и худшим гражданам. Существует неприятный лексикон глубоко пренебрежительных, иногда дегуманизирующих терминов, применяемых к ним, и их не нужно здесь повторять", – пишет историк.

Кроме того, в своем тексте Тарик Сирил Амар использует типичные для российской пропаганды манипуляции фактами. В частности, он утверждает, что Украина прекратила финансирование государственных выплат для жителей оккупированных территорий. Хотя потом самостоятельно отмечает, что украинские пенсионеры на неподконтрольных землях все же получают пенсии. 

Тарік Сиріл Амар

"Киев давно прекратил финансировать государственные услуги в сепаратистских регионах. Этого не могло не случиться. Но украинская власть также не заинтересована в том, чтобы как-то смягчить этот факт, чтобы защитить там гражданское население. Среди самых продолжительных и показательных издевательств над жителями обособленных районов является то, как Киев относится к пенсиям для пожилых людей. Поскольку их средства к существованию все еще зависят от украинского государства, но больше не издаются на родине, им приходится регулярно пересекать линию фронта, чтобы получить их, часто в чрезвычайно сложных условиях", – вторит российской пропаганде Амар.

Отметим, что в 2010 году Львовский городской совет отметил историка Золотым гербом, от которого он в конце 2018 года отказался из-за Степана Бандеры, которого считает фашистом.

"У меня есть награда от города Львова, которую мне вручили после моего пребывания там как главы Центра городской истории. Хочу, чтобы все знали, что я ее возвращаю. Мне не нужны награды от города, в котором возвеличивают Степана Бандеру, фашиста", – писал в своем Twitter Тарик Сирил Амар. 

Также бывший директор Львовского Центра городской истории Центрально-Восточной Европы известен своими спорными текстами и книгами об истории Львова. Например, в труде The Paradox of Ukrainian Lviv, по мнению доктора гуманитарных наук, профессора Института славистики Польской Академии Наук Ольги Гнатюк, Амар обвинял украинцев в повальном антисемитизме. Кроме того, мужчина утверждал, что своей "украинскости" Львов должен быть обязан тоталитарному режиму Советского Союза.

Олег Кононов

Олег Кононов

9 июня 2008 года львовские "Карпаты" покинул тренер Валерий Яремченко, который провел с клубом один сезон и не смог показать достойный результат. На его же место пришел белорус Олег Кононов, с 2005 по 2008 годы возглавлявший юношескую академию тираспольского "Шерифа". Львовские фанаты возлагали большие надежды на приход нового тренера, ведь успехи команды желали лучшего. 

Ждать долго не пришлось. В чемпионате Украины 2009/10 "Карпаты" во главе с Кононовым заняли 5 место и впервые за, на тот момент, последние 10 лет вышли в еврокубки. В Лиге Европы 2010/11 команда впервые дошла до группового турнира, в 4 квалификационном раунде по сумме двух игр (2:2 на выезде, 1:1 дома) сенсационно одолев турецкий "Галатасарай". Львовские ультрас не могли не радоваться успехам команды и нового тренера. В частности, они требовали предоставить Олегу Кононову статус "почетного гражданина Львова". Наставник клуба отвечал на фанатские комплименты теплыми знаками внимания, например, вышиванкой.

Но в 2011 году белоруса все-таки наградили знаком отличия городского головы Львова – "Почетным знаком святого Юрия" – за выдающиеся заслуги перед городом. Далее по итогам чемпионата 2010-2011 годов львовяне второй раз подряд заняли 5-е место и завоевали право выступать в Лиге Европы. Правда, в начале 2012 года тренер сменил прописку, переехав в Крым, тренировать местный "Севастополь", который в том же сезоне триумфально вывел в Премьер-лигу.

Олег Кононов

Но 2013 год стал для Олега Кононова временем кардинальных перемен. 10 августа 2013 года Кононов покинул "Севастополь" и уже на следующий день был назначен главным тренером российского "Краснодара". Впоследствии в ноябре 2013 года, тренер, который надевал вышиванку и заигрывал с украинскими патриотами, принял российское гражданство. 

В начале 2017 года мужчина отказался возглавить родную сборную Беларуси, избрав тренерство чеченского клуба "Ахмат" из города Грозного, который связывают с Рамзаном Кадыровым. А 7 октября 2017 Кононов сменил вышиванку на футболку с российским триколором и изображением Владимира Путина. Таким образом спортсмен публично поздравил российского президента с 65-летием.

Леонид Ярмольник

Леонід Ярмольник

Этот персонаж известен больше старшей аудитории. Советский и российский актер Леонид Ярмольник родился в Приморском крае в семье военнослужащего. И детство, и школьные годы мужчины прошли во Львове, где он играл в молодежном Театре Ленинского комсомола.

В своих интервью до 2013 года Ярмольник очень тепло отзывался как о городе, так и о галичанах. Россиянин утверждал, что жизнь во Львове сформировала его характер и дала понимание о прекрасном.

В 2006 году Леонид Ярмольник одним из первых зарубежных гостей прилетел в город, чтобы отпраздновать 750-летие Львова. После публичных мероприятий он в компании местных друзей гулял по проспекту свободы, а вечером посетил концерт Львовской оперы. 

Также в артистической судьбе актера был курьезный случай, который имел косвенное отношение к городу и его "украинской" юности. Так, окончив среднюю школу во Львове, Ярмольник решил поступать в тогда Ленинградский театральный институт. Однако подвел его украинский акцент. Московское училище им. Щукина было не столь переборчивым, поэтому Ярмольник стал его студентом. Как оказалось, это было к лучшему, ведь в столице, по словам самого актера, возможностей оказалось гораздо больше.

 

Но во время аннексии Крыма Леонид Ярмольник в эфирах российских программ начал "вспоминать" странные эпизоды, связанные со "злыми украинскими нацистами".

"Я много раз дрался, и один из первых переломов носа я заработал в Украине. При мне темнокожего парня, который учился в Политехническом институте, порвали на березах на Высоком замке, как в Средние века, потому что он ухаживал за местной девушкой", – говорил актер во время пропагандистских передач.

К тому же он неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, "восточная Украина готова и хочет быть с Россией", а нашему государству следует разделиться на две самостоятельные страны, чтобы остановить братоубийственную войну. Относительно Крыма, то по лекалам российской пропаганды Ярмольник называл полуостров "русской землей".

"Крым – я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки испокон веков русские земли. И им будет лучше, и нам спокойнее", – утверждал бывший львовянин.

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Автор публикации
Даниил Матюха
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