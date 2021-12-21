Пренебрегли любовью украинцев: истории российских пропагандистов, которые когда-то жили во Львове

17 декабря 2021 года в информационном пространстве появилась новость, что бывший директор Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове Тарик Сирил Амар стал экспертом на российском пропагандистском телеканале.

Новини.LIVE собрало информацию о публичных лицах, которые когда-то жили во Львове и со временем так или иначе начали поддерживать РФ в информационной войне против Украины.

Тарик Сирил Амар

Недавно неравнодушные львовяне выяснили, что известный в узких кругах исследователь (особенно у тех, кто изучает историю Львова в XX в.) и бывший глава Центра городской истории Центрально-Восточной Европы во Львове с 2007 по 2010 годы стал карманным экспертом российского пропагандистского телеканала Russia Today.

По словам историка из Украинского католического университета Михаила Мартыненко, Тарик Амар, как эксперт широкого профиля – от израильско-палестинского конфликта до британского флота в Черном море – появился на экранах вражеского СМИ еще несколько месяцев назад. А во время напряженной ситуации на украинско-российской границе, связанной с увеличением военного контингента РФ, историк написал для пропагандистского ресурса статью о том, происходит ли геноцид коренных жителей на Донбассе. Новини.LIVE ознакомились с материалом и приводят несколько цитат Амара оттуда.

"Существует явная предвзятость Киева в расследовании военных преступлений. Это, в свою очередь, закладывает основу культуры безнаказанности. Сознательно или нет, но украинская власть сигнализирует, что существует один стандарт для преступлений, совершенных врагом, а другой – для преступлений, совершенных своими силами. На практике есть четкая тенденция относиться к жителям повстанческих районов как к меньшим и худшим гражданам. Существует неприятный лексикон глубоко пренебрежительных, иногда дегуманизирующих терминов, применяемых к ним, и их не нужно здесь повторять", – пишет историк.

Кроме того, в своем тексте Тарик Сирил Амар использует типичные для российской пропаганды манипуляции фактами. В частности, он утверждает, что Украина прекратила финансирование государственных выплат для жителей оккупированных территорий. Хотя потом самостоятельно отмечает, что украинские пенсионеры на неподконтрольных землях все же получают пенсии.

"Киев давно прекратил финансировать государственные услуги в сепаратистских регионах. Этого не могло не случиться. Но украинская власть также не заинтересована в том, чтобы как-то смягчить этот факт, чтобы защитить там гражданское население. Среди самых продолжительных и показательных издевательств над жителями обособленных районов является то, как Киев относится к пенсиям для пожилых людей. Поскольку их средства к существованию все еще зависят от украинского государства, но больше не издаются на родине, им приходится регулярно пересекать линию фронта, чтобы получить их, часто в чрезвычайно сложных условиях", – вторит российской пропаганде Амар.

Отметим, что в 2010 году Львовский городской совет отметил историка Золотым гербом, от которого он в конце 2018 года отказался из-за Степана Бандеры, которого считает фашистом.

"У меня есть награда от города Львова, которую мне вручили после моего пребывания там как главы Центра городской истории. Хочу, чтобы все знали, что я ее возвращаю. Мне не нужны награды от города, в котором возвеличивают Степана Бандеру, фашиста", – писал в своем Twitter Тарик Сирил Амар.

Также бывший директор Львовского Центра городской истории Центрально-Восточной Европы известен своими спорными текстами и книгами об истории Львова. Например, в труде The Paradox of Ukrainian Lviv, по мнению доктора гуманитарных наук, профессора Института славистики Польской Академии Наук Ольги Гнатюк, Амар обвинял украинцев в повальном антисемитизме. Кроме того, мужчина утверждал, что своей "украинскости" Львов должен быть обязан тоталитарному режиму Советского Союза.

Олег Кононов

9 июня 2008 года львовские "Карпаты" покинул тренер Валерий Яремченко, который провел с клубом один сезон и не смог показать достойный результат. На его же место пришел белорус Олег Кононов, с 2005 по 2008 годы возглавлявший юношескую академию тираспольского "Шерифа". Львовские фанаты возлагали большие надежды на приход нового тренера, ведь успехи команды желали лучшего.

Ждать долго не пришлось. В чемпионате Украины 2009/10 "Карпаты" во главе с Кононовым заняли 5 место и впервые за, на тот момент, последние 10 лет вышли в еврокубки. В Лиге Европы 2010/11 команда впервые дошла до группового турнира, в 4 квалификационном раунде по сумме двух игр (2:2 на выезде, 1:1 дома) сенсационно одолев турецкий "Галатасарай". Львовские ультрас не могли не радоваться успехам команды и нового тренера. В частности, они требовали предоставить Олегу Кононову статус "почетного гражданина Львова". Наставник клуба отвечал на фанатские комплименты теплыми знаками внимания, например, вышиванкой.

Но в 2011 году белоруса все-таки наградили знаком отличия городского головы Львова – "Почетным знаком святого Юрия" – за выдающиеся заслуги перед городом. Далее по итогам чемпионата 2010-2011 годов львовяне второй раз подряд заняли 5-е место и завоевали право выступать в Лиге Европы. Правда, в начале 2012 года тренер сменил прописку, переехав в Крым, тренировать местный "Севастополь", который в том же сезоне триумфально вывел в Премьер-лигу.

Но 2013 год стал для Олега Кононова временем кардинальных перемен. 10 августа 2013 года Кононов покинул "Севастополь" и уже на следующий день был назначен главным тренером российского "Краснодара". Впоследствии в ноябре 2013 года, тренер, который надевал вышиванку и заигрывал с украинскими патриотами, принял российское гражданство.

В начале 2017 года мужчина отказался возглавить родную сборную Беларуси, избрав тренерство чеченского клуба "Ахмат" из города Грозного, который связывают с Рамзаном Кадыровым. А 7 октября 2017 Кононов сменил вышиванку на футболку с российским триколором и изображением Владимира Путина. Таким образом спортсмен публично поздравил российского президента с 65-летием.

Леонид Ярмольник

Этот персонаж известен больше старшей аудитории. Советский и российский актер Леонид Ярмольник родился в Приморском крае в семье военнослужащего. И детство, и школьные годы мужчины прошли во Львове, где он играл в молодежном Театре Ленинского комсомола.

В своих интервью до 2013 года Ярмольник очень тепло отзывался как о городе, так и о галичанах. Россиянин утверждал, что жизнь во Львове сформировала его характер и дала понимание о прекрасном.

В 2006 году Леонид Ярмольник одним из первых зарубежных гостей прилетел в город, чтобы отпраздновать 750-летие Львова. После публичных мероприятий он в компании местных друзей гулял по проспекту свободы, а вечером посетил концерт Львовской оперы.

Также в артистической судьбе актера был курьезный случай, который имел косвенное отношение к городу и его "украинской" юности. Так, окончив среднюю школу во Львове, Ярмольник решил поступать в тогда Ленинградский театральный институт. Однако подвел его украинский акцент. Московское училище им. Щукина было не столь переборчивым, поэтому Ярмольник стал его студентом. Как оказалось, это было к лучшему, ведь в столице, по словам самого актера, возможностей оказалось гораздо больше.

Но во время аннексии Крыма Леонид Ярмольник в эфирах российских программ начал "вспоминать" странные эпизоды, связанные со "злыми украинскими нацистами".

"Я много раз дрался, и один из первых переломов носа я заработал в Украине. При мне темнокожего парня, который учился в Политехническом институте, порвали на березах на Высоком замке, как в Средние века, потому что он ухаживал за местной девушкой", – говорил актер во время пропагандистских передач.

К тому же он неоднократно подчеркивал, что, по его мнению, "восточная Украина готова и хочет быть с Россией", а нашему государству следует разделиться на две самостоятельные страны, чтобы остановить братоубийственную войну. Относительно Крыма, то по лекалам российской пропаганды Ярмольник называл полуостров "русской землей".

"Крым – я был бы счастлив, я бы исправил ошибку Хрущева, потому что это была какая-то барская, дурацкая игра, когда Крым был отдан Украине. Это все-таки испокон веков русские земли. И им будет лучше, и нам спокойнее", – утверждал бывший львовянин.