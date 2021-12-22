Праздничный приток людей на границе: на Львовщине заработают мобильные пункты пропуска

На Львовщине на границе с Польшей снова заработают мобильные пункты пропуска. Это сделают для того, чтобы ускорить оформление транспортных средств.

Об этом сообщили в Galnet.

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Подробности решения

Данные передвижные комплексы созданы на базе автомобилей "Fiat Ducato". В них есть все необходимое для проверки паспортных документов. Внутри размещается старший экипаж и есть три рабочих места. Такие комплексы имеет каждое управление пограничного отряда.

Заместитель отдела организации пограничного штаба Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины Виктор Сампір отметил, что это сделали из-за увеличения притока пассажиров на границе. Именно за неделю до Нового года наблюдается накопление людей на пунктах пропуска. Тоже самое будет и после Рождества. Наибольшая нагрузка приходится на пункты пропуска "Шегини", "Рава-Русская" и "Краковец".

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