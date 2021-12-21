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"Понаедались конфет": появились подробности отравления детей в ресторане на Львовщине

Львов
21 декабря 12:32
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В больнице говорят, что дети идут на поправку
"Понаедались конфет": появились подробности отравления детей в ресторане на Львовщине

В День святого Николая, 19 декабря, после праздничного обеда в ресторане "Кухня для души" в селе Зимняя вода, четверо воспитанников Львовского приюта, что на ул. Левандовской, оказались в больнице с отравлением. Детям от 10 до 16 лет. Всего на празднике были 28 человек, из них 26 – дети. Завтракали и ужинали они в тот день в самом приюте.

Об этом сообщает NTA.

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Чем могли отравиться дети

Кухня для душі

По словам руководительницы детского отделения инфекционной больницы Софии Кащевской, которые наводить "Суспільне", дети рассказали, что в тот день ели очень много всего – пиццу, картошку фри, бульон.

Как рассказала Zaxid.net директор приюта Светлана Гаврилюк, ко Дню Николая родственники принесли детям много сладостей.

"Там были дети маленькие и ни один не заболел, а взрослые неизвестно чего наелись. Пришли на Николая родственники, принесли лакомство. Они понаедались конфеток, ужинать не захотели, потому что их начало тошнить. Мы вызвали скорую, чтобы не рисковать. Сейчас детям уже лучше" – пояснила Светлана Гаврилюк.

О том, что дети идут на поправку говорят и в больнице. У троих детей состояние уже улучшилось. Один 13-летний мальчик еще находится в состоянии средней тяжести. Но угроз для жизни нет.

Больше новостей об отравлении детей на Львовщине

  • Из районной больницы в Новояворовске Львовской области, выписали 9 детей и одного взрослого, которые отравились неизвестным веществом.
  • В Новояворовске 11 декабря 10 детей отравилось во время хоккейного матча. Оказалось, что они надышались испарениями от машины, очищает лед.
  • 12 декабря в Сокале отравились угарным газом двое взрослых и один 9-летний ребенок. Пострадавших госпитализировали в больницу.
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Автор публикации
Денис Котляров
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