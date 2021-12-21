Подменял больного на COVID-19 сына: на Львовщине оштрафовали водителя автобуса за нарушение карантина

Стрыйский горрайонный суд Львовщины признал виновным в нарушении карантина невакцинированного водителя междугороднего автобуса и оштрафовал его на 17 тысяч гривен.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Подробности дела

Как указано в постановлении суда, 29 октября Василий Павкович управлял автобусом IVECO и перевозил пассажиров по маршруту "Стрый – Долина". В селе Миртюки возле Стрыя автобус остановила полиция и обнаружила, что водитель не имеет сертификата о вакцинации и лицензии на пассажирские перевозки. Водитель Василий Павкович не отрицал, что действительно нет лицензии, и сказал полицейским, что подменяет на работе своего сына, который попал в больницу.

В суде водитель уточнил, что вышел на работу вместо своего сына, поскольку тот находился в больнице с коронавирусом. Также Василий Павкович заявил, что он и все пассажиры во время поездки были в масках, поэтому считает, что составление в отношении него протокола является незаконным.

Впрочем, его признали виновным в нарушении карантина и оштрафовали на 17 тысяч гривен. Постановление еще может быть обжаловано.

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