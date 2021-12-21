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Переоделся в женщину и приставал к второкласснице: во Львовскую школу пробрался педофил. Видео

Львов
21 декабря 11:42
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Инцидент произошел в школе №43 на улице Масарика
Переоделся в женщину и приставал к второкласснице: во Львовскую школу пробрался педофил. Видео

В одной из львовских школ заметили мужчину, который переоделся в женскую одежду и приставал к ученицам в женских уборных. 

Об этом на Facebook-странице сообщает пользователь Kh Gr.

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Детали инцидента

Во Львове неизвестный мужчина переоделся в женскую одежду и зашел в школу №43, что на улице Масарика. Там мужчина проник в женскую уборную, где застал девочку-второклассницу. Мужчина приказал ей раздеться, потому что якобы он - врачиха. 

К счастью, в туалет зашла учительница, обеспокоенная долгим отсутствием ребенка - девочки не было более 20 минут - и преступник, заметив женщину, оттолкнул ее и убежал. 

В городском совете также сообщают, что был зафиксирован еще один инцидент с проникновением постороннего лица в школу. Все видеоматериалы были переданы правоохранительным органам и Ювенальной превенции во Львовской области.

Больше новостей о школах Львова:

  • Во Львове 100 лучших преподавателей школ, детских садов и внешкольных учреждений отметили премиями по 25 тысяч гривен.
  • Во Львове построят новую школу искусств на улице Лычаковская, 105. Проект победил на всеукраинском архитектурном конкурсе.
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Автор публикации
Марина Блохина
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школы Львов педофилы
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Главная Львов Переоделся в женщину и приставал к второкласснице: во Львовскую школу пробрался педофил. Видео
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