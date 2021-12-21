Переоделся в женщину и приставал к второкласснице: во Львовскую школу пробрался педофил. Видео

В одной из львовских школ заметили мужчину, который переоделся в женскую одежду и приставал к ученицам в женских уборных.

Об этом на Facebook-странице сообщает пользователь Kh Gr.

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Детали инцидента

Во Львове неизвестный мужчина переоделся в женскую одежду и зашел в школу №43, что на улице Масарика. Там мужчина проник в женскую уборную, где застал девочку-второклассницу. Мужчина приказал ей раздеться, потому что якобы он - врачиха.

К счастью, в туалет зашла учительница, обеспокоенная долгим отсутствием ребенка - девочки не было более 20 минут - и преступник, заметив женщину, оттолкнул ее и убежал.

В городском совете также сообщают, что был зафиксирован еще один инцидент с проникновением постороннего лица в школу. Все видеоматериалы были переданы правоохранительным органам и Ювенальной превенции во Львовской области.

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