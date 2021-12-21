Пандемия на Львовщине идет на спад: эпидемиологи объяснили ситуацию

На Львовщине сохраняется тенденция к снижению заболеваемости на коронавирус.

Об этом во время брифинге сообщила заместитель генерального директора Львовского областного центра контроля и профилактики болезней МОЗ Мария Озирковская.

Ситуация с распространением заболевания

По ее словам, на Львовщине самый высокий пик заболеваемости в этом году был в ноябре. В среднем фиксировали до 10 тысяч. случаев за неделю. Сейчас показатель снизился на 34 процента. За прошедшую неделю в области выявили 2134 случая недуга.

"В последние недели в области наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. По всем индикаторным показателям Львовщина находится в желтой зоне эпиднебезопасности. Но, к сожалению, смертность от болезни высока. Только за вчерашний день умерло 18 человек. Всего за время пандемии в области имеем 3500 летальных исходов от этого недуга”,- отметила Озирковская.

Также, как напомнила она, осенью зафиксировано три случая смерти рожениц из-за осложнений от COVID-19.

На сегодня, по словам врача, в специализированных стационарах находятся 1287 человек.125 есть в реанимации, 45 – на аппарате искусственной вентиляции легких.

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