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Опасная находка: во Львове обнаружили артиллерийский выстрел времен Второй мировой войны

Львов
22 декабря 16:56
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В 200 метрах располагаются жилые дома
Опасная находка: во Львове обнаружили артиллерийский выстрел времен Второй мировой войны

Во Львове на улице Підстригача во время земляных работ нашли устаревший боевой припас, похожий на артиллерийский выстрел времен Второй мировой войны. Инцидент произошел 21 декабря около 16 часов.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

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Подробности опасной находки

Боеприпас обнаружили в 200 метрах от жилого дома в земле. Также в 300 метрах располагается дорога. Артиллерийский выстрел изъяли и передали на уничтожение.

Спасатели напоминают, что боевые припасы являются очень опасными. Что нужно делать, если вы наткнулись на такую находку:

  • не паникуйте, отойдите от боеприпаса и немедленно прекратите все работы в районе обнаружения предмета;
  • позвоните в службы спасения 101 и 102;
  • предупредите людей, которые находятся рядом;
  • не допускайте, чтобы люди подходили к боеприпасу;
  • ни в коем случае не касайтесь взрывоопасных предметов;
  • не разжигайте вокруг костра, не курите сигареты;
  • дождитесь приезда ГСЧС и полиции.

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Автор публикации
София Дорощук
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Львов боеприпасы
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