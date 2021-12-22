Опасная находка: во Львове обнаружили артиллерийский выстрел времен Второй мировой войны

Во Львове на улице Підстригача во время земляных работ нашли устаревший боевой припас, похожий на артиллерийский выстрел времен Второй мировой войны. Инцидент произошел 21 декабря около 16 часов.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.
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Боеприпас обнаружили в 200 метрах от жилого дома в земле. Также в 300 метрах располагается дорога. Артиллерийский выстрел изъяли и передали на уничтожение.
Спасатели напоминают, что боевые припасы являются очень опасными. Что нужно делать, если вы наткнулись на такую находку: