Не могла самостоятельно открыть дверь: на Львовщине спасатели помогли больной женщине. Фото

21 декабря на Львовщине спасатели взломали дверь в квартире пятиэтажного жилого дома, чтобы спасти женщину.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины.

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Подробности инцидента

21 декабря в 15:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Дрогобыч на ул. Грушевского, 60 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома нуждается в медицинской помощи владелица. 76-летняя женщина самостоятельно открыть дверь не могла.

К месту происшествия были направлены спасатели 5-й государственной пожарно-спасательной части г. Дрогобыч. Они, при помощи специального инструмента и лома "Halligan", открыли дверь квартиры и обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции и медицинской помощи.

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