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Не могла самостоятельно открыть дверь: на Львовщине спасатели помогли больной женщине. Фото

Львов
22 декабря 11:35
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Дверь открыли с помощью шансового инструмента и лома
Не могла самостоятельно открыть дверь: на Львовщине спасатели помогли больной женщине. Фото

21 декабря на Львовщине спасатели взломали дверь в квартире пятиэтажного жилого дома, чтобы спасти женщину. 

Об этом сообщает ГУ ГСЧС Украины.

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Подробности инцидента

21 декабря в 15:33 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что в г. Дрогобыч на ул. Грушевского, 60 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома нуждается в медицинской помощи владелица. 76-летняя женщина самостоятельно открыть дверь не могла.

К месту происшествия были направлены спасатели 5-й государственной пожарно-спасательной части г. Дрогобыч. Они, при помощи специального инструмента и лома "Halligan", открыли дверь квартиры и обеспечили доступ в квартиру сотрудникам полиции и медицинской помощи. 

Больше новостей о спасательных операциях на Львовщине 

  • 21 декабря в 14: 53 произошел пожар в с. Чишки. В результате возгорания пострадал 66-летний мужчина. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.
  • 19 декабря на лыжной трассе г. Тростян в Славском травмировались два туриста-лыжника. Обоим пришлось оказывать неотложную помощь.
  • 19 декабря в 13:45 на территории Новояворовской районной больницы на Львовщине застрявший автомобиль "Hyundai mighty". Он вез в медучреждение кислород.
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Автор публикации
Денис Котляров
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Главная Львов Не могла самостоятельно открыть дверь: на Львовщине спасатели помогли больной женщине. Фото
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