На Львовском мемориале Памяти Героев Небесной Сотни высадили деревья. Фото

21 декабря во Львове на мемориале Памяти Героев Небесной Сотни высадили 16 сосен двух видов. Высаживали деревья родственники погибших, представители духовенства и общественность.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

Как высаживали деревья?

Руководитель управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова рассказала, что эти сосны 8 лет росли в питомнике под Киевом, а до того более 15-ти лет выращивались в Нидерландах. Это очень качественный рассадный материал. Они пережили 4 посадки перед тем, как высадили их здесь, потому они имеют довольно компактную корневую систему.

Высадили 8 больших и 8 маленьких сосен, в частности сосну черную полноразмерную и сосну горную, которая плетется и растет при Земле. Бюджет в рамках проекта был 600 тыс. грн - это не только закупка, но и посадка, крепеж. Для посадки деревьев использовали почвосмесь на основе органического компоста, изготовленного на городской станции компостирования.

"Если листовые деревья легче пересаживать осенью и весной, то хвойные – в декабре-январе, при минусовой температуре воздуха. Важно и то, что их выкопали при плюсовой температуре, а сажают сейчас, когда они минимально активны, - отметила Александра Сладкова.

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