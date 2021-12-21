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На Львовском мемориале Памяти Героев Небесной Сотни высадили деревья. Фото

Львов
21 декабря 17:35
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К высадке деревьев присоединились родственники погибших и общественность
На Львовском мемориале Памяти Героев Небесной Сотни высадили деревья. Фото

21 декабря во Львове на мемориале Памяти Героев Небесной Сотни высадили 16 сосен двух видов.  Высаживали деревья родственники погибших, представители духовенства и общественность.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

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Как высаживали деревья?

Руководитель управления экологии и природных ресурсов Александра Сладкова рассказала, что эти сосны 8 лет росли в питомнике под Киевом, а до того более 15-ти лет выращивались в Нидерландах. Это очень качественный рассадный материал. Они пережили 4 посадки перед тем, как высадили их здесь, потому они имеют довольно компактную корневую систему.

У Львові висадили дерева

Высадили 8 больших и 8 маленьких сосен, в частности сосну черную полноразмерную и сосну горную, которая плетется и растет при Земле. Бюджет в рамках проекта был 600 тыс. грн - это не только закупка, но и посадка, крепеж. Для посадки деревьев использовали почвосмесь на основе органического компоста, изготовленного на городской станции компостирования. 

У Львові висадили дерева

"Если листовые деревья легче пересаживать осенью и весной, то хвойные – в декабре-январе, при минусовой температуре воздуха. Важно и то, что их выкопали при плюсовой температуре, а сажают сейчас, когда они минимально активны, - отметила Александра Сладкова.

У Львові висадили дерева

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Автор публикации
Петрик Галина
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