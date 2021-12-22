На Львовщине зафиксировали одну из самых низких температур в стране: в области открывают пункты обогрева

В нескольких районах Львовской области 22 декабря зафиксировали 22-градусные морозы - это один из самых низких показателей температуры в Украине.

По информации Укргидрометеоцентра, температура на Львовщине - одна из самых низких в Украине, передает сайт "lviv1256.com".

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В ночь против 22 декабря в отдельных районах области столбик термометра опустился до 21-22 градусов ниже нуля. Самые сильные 26-градусные морозы в этот день зафиксировали в деревне Селятин Черновицкой области.

В горных районах Львовской области объявили штормовое предупреждение из-за угрозы схода снежных лавин 22-23 декабря. Туристов просят воздержаться от походов в высокогорье.

На Львовщине развернули более 130 пунктов обогрева

Учитывая погодные условия, во Львовской области развернули более 130 пунктов обогрева, сообщает пресс-служба ЛОГА. Помещение можно использовать как для обогрева людей, так и для отстоя техники. Работают стационарные и подвижные пункты обогрева. Они рассчитаны на тех, кто вынужденно остановился в сугробах или пробках.

Сообщается, что стационарные пункты обогрева работают во всех семи районах области, а в Дрогобычском районе еще есть и движущиеся - их разворачивают по нужде.

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