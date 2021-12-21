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На Львовщине водитель микроавтобуса сбил пешехода: в каком состоянии пострадавший

Львов
21 декабря 12:35
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Мужчина получил телесные травмы
На Львовщине водитель микроавтобуса сбил пешехода: в каком состоянии пострадавший

В селе Подборке Львовского района произошло ДТП, водитель микроавтобуса сбил местного жителя.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

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Подробности ДТП

20 декабря в 17:40 в селе Подборке Львовского района, произошла авария.  Водитель микроавтобуса Peugeot сбил 51-летнего местного жителя. Пострадавший получил телесные травмы и был госпитализирован в больницу

По факту совершенного наезда на человека открыли уголовное производство. Если вину водителя докажут, то ему грозит до восьми лет лишения свободы. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что из-за похолодания и гололедицы на дорогах за последнюю неделю увеличилось количество аварий на дорогах Львовщины. Сегодня ночью на автостраде Киев-Чоп замерзла дорога, поэтому водителям напоминают об осторожности. Львовяне, которые следовали по этой дороге, предупреждают, что на трассе "сплошное шкло".

Напомним, что 19 декабря в селе Дубина, на трассе "Киев-Чоп" произошла авария. Столкнулись автобус " БАЗ "и легковой автомобиль"ЗАЗ". В результате ДТП в больницу госпитализировали двух детей и женщин.

Больше новостей о ДТП на Львовщине

  • Пьяный водитель въехал в жилой домв селе Мерещів. ДТП произошло 19 декабря. Мужчина не справился с управлением, протаранил парках и влетел в здание.
  • Во Львове 16 декабря под колеса автобуса 52 попала пожилая женщина. Она перебегала дорогу на пешеходном переходе.
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Автор публикации
Петрик Галина
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ДТП Львов полиция
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Главная Львов На Львовщине водитель микроавтобуса сбил пешехода: в каком состоянии пострадавший
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