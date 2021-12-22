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На Львовщине СБУ задержала "вора в законе", который был под санкциями СНБО

Львов
22 декабря 16:34
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Злоумышленник - уроженец одной из стран Южного Кавказа
На Львовщине СБУ задержала "вора в законе", который был под санкциями СНБО

В ходе оперативных действий во Львовской области СБУ задержала так называемого "вора в законе". Злоумышленник нелегально прибыл в Украину для создания и координации организованных преступных групп.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Подробнее о преступнике

Задержанный - уроженец одной из стран Южного Кавказа, известный уголовник, который причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В мае этого года, за систематическое создание угроз государственной безопасности Украины, злоумышленник был включен в санкционный список СНБО и запрещен въезд в нашу страну.

По предварительным данным, уголовник пытался скрытно находиться на Львовщине для воздействия на криминальную среду. Для этого планировал создать преступную организацию с разветвленными ячейками на территории региона. Установлено, что для пересечения госграницы и сокрытия своего пребывания в Украине он пытался использовать поддельные документы.

Сейчас следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности.

В СБУ также сообщили, что сейчас проверяется информация о подрывной деятельности спецслужб РФ из-за попыток искусственного обострения криминогенной ситуации на западе Украины.

Больше новостей о преступных группировках на Львовщине 

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Автор публикации
Денис Котляров
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СБУ Львовская область
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