На Львовщине пенсионерку осудили за кражу мяса: какое наказание получила женщина

Самборский микрорайонный суд Львовской области признал жительницу города Рудно виновной в краже свинины и фарша из сети минимаркетов "Перчатка", и приговорил пенсионерку к году условного наказания.

Информация об этом опубликована в Едином государственном реестре судебных решений.

Подробности преступления пенсионерки

Случай произошел еще в июне этого года в городе Рудки на улице Валовой. Как указано в приговоре, пенсионерка повторно похитила 1,8 кг свинины на почти 195 грн, и килограмм фарша на 83 гривны. После чего представители компании Ооо ТПК "Львовхолод" подали гражданский иск за причиненный материальный ущерб в размере 278,18 гривен.

Местный судья Игорь Пташинский пришел к согласию с окружным прокурором Владимиром Брящеем и признал это дело уголовным. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года, но пенсионерка признала свою вину и заключила договор с прокурором. Следовательно, ее приговор смягчили до года условного наказания.

В течение года женщина должна периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации и сообщать об изменении места жительства и работы. Ей запрещено покидать пределы страны.

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