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На Львовщине от менингита умерла школьница: что известно

Львов
21 декабря 13:19
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Медики взяли анализы у всех контактных лиц
На Львовщине от менингита умерла школьница: что известно

В Червонограде, что на Львовщине, от менингококковой инфекции умерла маленькая школьница. Девочка училась во втором классе.

Об этом сообщает информационный портал "Над Бугом".

Погибшая была ученицей Червоноградской общеобразовательной школы 12. Медики взяли анализы у контактных лиц, сейчас специалисты ожидают результатов.

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Для справки

При заболевании менингитом симптомы чаще всего проявляются через 3-7 дней после инфицирования возбудителем. Реже они проявляются мгновенно. Лицам, контактировавшим с больными, врачи могут с профилактической целью назначать антибиотики. Лучшим способом защититься от менингита является пневмококковая вакцина, менингококковая вакцина и Hib-вакцина от гемофильной инфекции.

Симптомы менингита

  • рвота;
  • изменения психического состояния (растерянность);
  • тошнота;
  • чувствительность глаз к свету;
  • позже могут развиваться судороги или кома

Больше новостей об опасных инфекциях 

  • В торговых сетях Харькова могут продавать импортную курятину из Польши, зараженную опасной инфекцией. В мясе обнаружена сальмонелла.
  • В Харькове у беременной женщины обнаружен листериоз. Это инфекционное заболевание приводит к преждевременным родам и заражению крови у новорожденных.
  • Некоторые состояния, включая стресс, беспокойство, инфекции, могут вызвать тошноту. Иногда случается временная тошнота, но, как правило, в таких случаях не стоит слишком беспокоиться.
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Автор публикации
Денис Котляров
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