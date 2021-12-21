На Львовщине от менингита умерла школьница: что известно

В Червонограде, что на Львовщине, от менингококковой инфекции умерла маленькая школьница. Девочка училась во втором классе.

Об этом сообщает информационный портал "Над Бугом".

Погибшая была ученицей Червоноградской общеобразовательной школы 12. Медики взяли анализы у контактных лиц, сейчас специалисты ожидают результатов.

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Для справки

При заболевании менингитом симптомы чаще всего проявляются через 3-7 дней после инфицирования возбудителем. Реже они проявляются мгновенно. Лицам, контактировавшим с больными, врачи могут с профилактической целью назначать антибиотики. Лучшим способом защититься от менингита является пневмококковая вакцина, менингококковая вакцина и Hib-вакцина от гемофильной инфекции.

Симптомы менингита

рвота;

изменения психического состояния (растерянность);

тошнота;

чувствительность глаз к свету;

позже могут развиваться судороги или кома

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