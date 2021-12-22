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На Львовщине нашли погибшего мужчину: его тело извлекли водолазы

Львов
22 декабря 16:46
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Мужчина утонул в реке Замковецкий поток
На Львовщине нашли погибшего мужчину: его тело извлекли водолазы

Водолазы нашли тело 34-летнего мужчины, который утонул 21 декабря на Львовщине. 

Об этом сообщает Центральная водолазно-спасательная служба Львовской области. 

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Детали 

 Трагедия случилась 21 декабря в селе Розворяны, что на Львовщине. 34-летний мужчина переходил реку через кладку и, не удержав равновесия, упал в воду. В тот же вечер односельчане начали искать мужчину, но результата не достигли.

Тогда к поискам тела привлекли специалистов, и 22 декабря, примерно в 12:50, водолазам удалось выловить тело погибшего из реки Замковецкий поток. 

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  • 20 декабря около 16: 20 вспыхнул пожар в селе Ставчаны Львовского района в кирпичном жилом доме. На месте пожара нашли тело 48-летнего владельца.
  • В селе Ясеновцы произошел пожар в хозяйственной постройке. В огне погибла женщина 1963 года рождения.
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Автор публикации
Марина Блохина
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смерть Львовская область
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