live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
На Львовщине мужчина упал в воду и исчез: Что известно

На Львовщине водолазы все еще разыскивают мужчину. который упал в воду. 

Об этом сообщают в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА. 

Читайте также: Зарезал односельчанина и вызвал полицию: на Львовщине задержали убийцу

Детали

Инцидент произошел вблизи Львова, в селе Розворяны. 21 декабря, примерно в 20:00, 30-летний местный житель переходил реку по кладке и упал в воду, поскользнувшись. 

Тело мужчины в тот же день начали искать местные, но поиски результата не дали, поэтому к работе подключили специалистов. Тело мужчины будут продолжать искать и 22 декабря, в среду. 

Больше новостей о смерти во Львове:

  • 20 декабря около 16:20 загорелся пожар в селе Ставчаны Львовской района в кирпичном жилом доме, размером 12×5 м. На месте пожара нашли тело 48-летнего владельца.
  • В Червонограде, что на Львовщине, от менингококковой инфекции умерла маленькая школьница. Девочка училась во втором классе. 
Последние новости по теме:
Автор публикации
Марина Блохина
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 273
смерть Львовская область реки вода
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

23 декабря 19:00

Львов
На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

23 декабря 17:54

Львов
Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

23 декабря 17:44

Львов
"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

23 декабря 17:06

Львов
Главная Львов На Львовщине мужчина упал в воду и исчез: Что известно
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен