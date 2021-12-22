На Львовщине мужчина упал в воду и исчез: Что известно

На Львовщине водолазы все еще разыскивают мужчину. который упал в воду.
Об этом сообщают в Департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
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Инцидент произошел вблизи Львова, в селе Розворяны. 21 декабря, примерно в 20:00, 30-летний местный житель переходил реку по кладке и упал в воду, поскользнувшись.
Тело мужчины в тот же день начали искать местные, но поиски результата не дали, поэтому к работе подключили специалистов. Тело мужчины будут продолжать искать и 22 декабря, в среду.