На Львовщине количество COVID-инфицированных идет на спад: статистика на 21 декабря

За предыдущие сутки во Львовской области провели 961 исследование на коронавирус. Согласно результатам, положительные показатели выявили у 197-ми человек.

Об этом говорится в официальной статистике, опубликованной на сайте ЛОГА.

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Заболеваемость COVID-19 в разрезе районов

Больше всего больных обнаружили во Львовском районе. Меньше всего - в Дрогобычском. Статистика по районам:

Дрогобычский: 5

Золочевский: 16

Львовский: 113 (г. Львов – 85)

Самборский: 7

Стрыйский: 27

Яворивский: 10

Червоноградский: 19

Ситуация в больницах

За прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 по Львовской области госпитализировали 121 человека. Направили на самоизоляцию - 480 человек. Анализ на ПЦР-исследования впервые набрали у 601 человек. Летальных случаев – 23. В реанимации находятся 135 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ – 45.

В стационарах находятся 1287 человек (коечная сеть заполнена на 24,91%). Среди них 214 человек – вакцинированы (в т. ч. двумя дозами - 151).

В разрезе больниц пациенты находятся (в скобках указано общее количество коек, развернутых для больных ковидом):

во Львовской областной инфекционной больнице (230) - 106

в центре легочного здоровья (370) - 153

во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) - 82

в ЛОКЛ (120) - 39

в больнице на железнодорожном транспорте (100) - 29

во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" (120) - 15

в БСМП (830) - 118

во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) - 0

в 8-й городской клинической больнице г. Львова (420) - 45

в 1-й ГКБ г. Львова (225) - 42

в 5-й ГКБ г. Львова (175) - 49

в Стрыйской городской больнице (190) - 84

в Стебницкой городской больнице ( 150) - 42

в Рудковской больнице ( 100) - 53

в Новояворовской РЛ 1 имени Юрия Липы (200) - 78

в Каменка-Бугской ЦРБ ( 160) - 63

в Сокальской ЦРБ (326) - 44

в Жидачевской ЦРБ ( 100) - 43

в Пустомытовской ( 80) - 32

в Перемышлянской ЦРБ ( 80) - 48

в Жовковской ЦРБ ( 100) - 40

в Самборской ЦРБ (50) - 22

в Буской ЦРБ (80) - 29

в Золочевской ЦРБ (210) - 31

За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 217 444 человек. Умерших – 5868 людей. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 202 583 человека.

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