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На Львовщине количество COVID-инфицированных идет на спад: статистика на 21 декабря

Львов
21 декабря 09:43
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В реанимации находятся 135 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ-45
На Львовщине количество COVID-инфицированных идет на спад: статистика на 21 декабря

За предыдущие сутки во Львовской области провели 961 исследование на коронавирус. Согласно результатам, положительные показатели выявили у 197-ми человек.

Об этом говорится в официальной статистике, опубликованной на сайте ЛОГА. 

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Заболеваемость COVID-19 в разрезе районов

Больше всего больных обнаружили во Львовском районе. Меньше всего - в Дрогобычском. Статистика по районам:

  • Дрогобычский: 5
  • Золочевский: 16
  • Львовский: 113 (г. Львов – 85)
  • Самборский: 7
  • Стрыйский: 27
  • Яворивский: 10
  • Червоноградский: 19

Ситуация в больницах

За прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 по Львовской области госпитализировали 121 человека. Направили на самоизоляцию - 480 человек. Анализ на ПЦР-исследования впервые набрали у 601 человек. Летальных случаев – 23. В реанимации находятся 135 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ – 45.

В стационарах находятся 1287 человек (коечная сеть заполнена на 24,91%). Среди них 214 человек – вакцинированы (в т. ч. двумя дозами - 151).

В разрезе больниц пациенты находятся (в скобках указано общее количество коек, развернутых для больных ковидом):

  • во Львовской областной инфекционной больнице (230) - 106
  • в центре легочного здоровья (370) - 153
  • во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) - 82
  • в ЛОКЛ (120) - 39
  • в больнице на железнодорожном транспорте (100) - 29
  • во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" (120) - 15
  • в БСМП (830) - 118
  • во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) - 0
  • в 8-й городской клинической больнице г. Львова (420) - 45
  • в 1-й ГКБ г. Львова (225) - 42
  • в 5-й ГКБ г. Львова (175) - 49
  • в Стрыйской городской больнице (190) - 84
  • в Стебницкой городской больнице ( 150) - 42
  • в Рудковской больнице ( 100) - 53
  • в Новояворовской РЛ 1 имени Юрия Липы (200) - 78
  • в Каменка-Бугской ЦРБ ( 160) - 63
  • в Сокальской ЦРБ (326) - 44
  • в Жидачевской ЦРБ ( 100) - 43
  • в Пустомытовской ( 80) - 32
  • в Перемышлянской ЦРБ ( 80) - 48
  • в Жовковской ЦРБ ( 100) - 40
  • в Самборской ЦРБ (50) - 22
  • в Буской ЦРБ (80) - 29
  • в Золочевской ЦРБ (210) - 31

За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 217 444 человек. Умерших – 5868 людей. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 202 583 человека.

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Автор публикации
Денис Котляров
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