На Львовщине количество COVID-инфицированных идет на спад: статистика на 21 декабря

За предыдущие сутки во Львовской области провели 961 исследование на коронавирус. Согласно результатам, положительные показатели выявили у 197-ми человек.
Об этом говорится в официальной статистике, опубликованной на сайте ЛОГА.
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Заболеваемость COVID-19 в разрезе районов
Больше всего больных обнаружили во Львовском районе. Меньше всего - в Дрогобычском. Статистика по районам:
- Дрогобычский: 5
- Золочевский: 16
- Львовский: 113 (г. Львов – 85)
- Самборский: 7
- Стрыйский: 27
- Яворивский: 10
- Червоноградский: 19
Ситуация в больницах
За прошедшие сутки с диагнозом COVID-19 по Львовской области госпитализировали 121 человека. Направили на самоизоляцию - 480 человек. Анализ на ПЦР-исследования впервые набрали у 601 человек. Летальных случаев – 23. В реанимации находятся 135 пациентов, из них на аппаратах ИВЛ – 45.
В стационарах находятся 1287 человек (коечная сеть заполнена на 24,91%). Среди них 214 человек – вакцинированы (в т. ч. двумя дозами - 151).
В разрезе больниц пациенты находятся (в скобках указано общее количество коек, развернутых для больных ковидом):
- во Львовской областной инфекционной больнице (230) - 106
- в центре легочного здоровья (370) - 153
- во Львовском областном госпитале ветеранов войн и репрессированных (700) - 82
- в ЛОКЛ (120) - 39
- в больнице на железнодорожном транспорте (100) - 29
- во Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" (120) - 15
- в БСМП (830) - 118
- во Львовском областном клиническом перинатальном центре (50) - 0
- в 8-й городской клинической больнице г. Львова (420) - 45
- в 1-й ГКБ г. Львова (225) - 42
- в 5-й ГКБ г. Львова (175) - 49
- в Стрыйской городской больнице (190) - 84
- в Стебницкой городской больнице ( 150) - 42
- в Рудковской больнице ( 100) - 53
- в Новояворовской РЛ 1 имени Юрия Липы (200) - 78
- в Каменка-Бугской ЦРБ ( 160) - 63
- в Сокальской ЦРБ (326) - 44
- в Жидачевской ЦРБ ( 100) - 43
- в Пустомытовской ( 80) - 32
- в Перемышлянской ЦРБ ( 80) - 48
- в Жовковской ЦРБ ( 100) - 40
- в Самборской ЦРБ (50) - 22
- в Буской ЦРБ (80) - 29
- в Золочевской ЦРБ (210) - 31
За все время во Львовской области COVID-19 подтвердили в 217 444 человек. Умерших – 5868 людей. Выздоровели от коронавирусной инфекции – 202 583 человека.
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