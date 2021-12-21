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На Львовщине из шахты госпитализировали замерзшего горняка: в каком он состоянии

Львов
21 декабря 10:51
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Известно, что мужчина был пьян
На Львовщине из шахты госпитализировали замерзшего горняка: в каком он состоянии

21 декабря в Червоноградскую ЦГБ госпитализировали 48 - летнего горняка из шахты "Надежда" с диагнозом-переохлаждение. Мужчину сразу направили в реанимационное отделение.

Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.

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В каком состоянии пострадавший горняк?

21 декабря, среди ночи в Центральную городскую больницу Червонограда поступил работник шахты "Надежда", житель села Волсвин с диагнозом "переохлаждение". Как сообщили медики пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, из-за сильного переохлаждения его состояние значительно ухудшилось. Сейчас мужчина находится в реанимационном отделении больницы, в состоянии средней степени тяжести.

Стоит отметить, что с начала похолодания на Львовщине от морозов пострадало более 5 человек, двое из которых умерли. Следовательно, 15 декабря во Львове обнаружили тело 48-летней бездомной женщины, которая замерзла и погибла от переохлаждения.

Ранее еще двух 60-летних львовян направили в реанимацию одной из больниц Львовщины, с общим переохлаждением.

Для того, чтобы уберечься от холода, эксперты советуют следовать нескольким советам:

  • Как можно больше двигаться.
  • При выходе на улицу надевать нужны три слоя одежды - белье, средний слой - свитер, кофта и тому подобное, и куртка, пальто или пуховик.
  • Не носить много металлических украшений, ведь они быстро охлаждаются на морозном воздухе.

Львовяне, пострадавшие от нынешних Морозов 

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Автор публикации
Петрик Галина
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Львовская область шахтеры морозы
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Главная Львов На Львовщине из шахты госпитализировали замерзшего горняка: в каком он состоянии
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