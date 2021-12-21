На Львовщине фиксируют нарушение правил использования охотничьего оружия: что говорят в полиции

За минувшие выходные полицейские Львовщины выявили более двух десятков нарушений правил использования охотничьего оружия.

Об этом сообщила полиция Львовской области.

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В течение 18-19 декабря, во время проведения рейдов полицейские выявили 25 нарушений правил использования охотничьего оружия во время охоты. Нарушители привлечены к ответственности по ст. 192 (нарушение гражданами сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного, охотничьего, холодного или пневматического оружия и правил постановки его на учет) Кодекса Украины об административной ответственности.

Кроме того, правоохранители проводили профилактические и разъяснительные беседы с охотниками по соблюдению правил обращения с оружием. За это время на территории Львовщины не было зарегистрировано ни одного чрезвычайного происшествия с использованием охотничьего огнестрельного оружия.

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