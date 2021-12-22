live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Львов
  • "Московия вместо Россия": львовские депутаты направили обращение президенту

"Московия вместо Россия": львовские депутаты направили обращение президенту

Львов
22 декабря 18:02
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 83
views-icon
Читать на украинском
Новое название России предлагают использовать как на государственном и официальном уровнях
"Московия вместо Россия": львовские депутаты направили обращение президенту

Депутаты Львовского областного совета предложили переименовать Россию в Московию. Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде.

Об этом говорится в решении Львовского облсовета от 21 декабря.

Читайте также: Львовские депутаты предложили переименовать Россию

"Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация",- говорится в обращении.

Отмечается, что новое название России предлагается использовать как на государственном и официальном, так и общественном уровнях и в украинских СМИ. В отношении граждан РФ депутаты облсовета предложили называть "московитами".

Также, как отмечают депутаты, изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины.

Больше новостей о событиях на Львовщине 

  • Во Львове прошла рабочая встреча мэра города Андрея Садового и министра обороны Алексея Резникова и Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерала-лейтенанта Валерия Залужного. 
  • Во Львове, на улице Генерала Чупринки, 49, на здании факультета журналистики ЛНУ вывесили мемориальную табличку Герою Украины Тарасу Матвееву.
Последние новости по теме:
Автор публикации
Денис Котляров
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 83
Россия Львовская ОГА
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

23 декабря 19:00

Львов
На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

23 декабря 17:54

Львов
Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

23 декабря 17:44

Львов
"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

23 декабря 17:06

Львов
Главная Львов "Московия вместо Россия": львовские депутаты направили обращение президенту
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен