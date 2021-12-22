"Московия вместо Россия": львовские депутаты направили обращение президенту

Депутаты Львовского областного совета предложили переименовать Россию в Московию. Обращение направлено президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде.

Об этом говорится в решении Львовского облсовета от 21 декабря.

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"Мы, депутаты Львовского областного совета обращаемся к президенту Украины и Верховной Раде с требованием восстановить историческую справедливость и в дальнейшем использовать название Московия вместо Россия и Российская Федерация",- говорится в обращении.

Отмечается, что новое название России предлагается использовать как на государственном и официальном, так и общественном уровнях и в украинских СМИ. В отношении граждан РФ депутаты облсовета предложили называть "московитами".

Также, как отмечают депутаты, изменение названия Московского царства бросило серьезный вызов идентичности украинского народа и является оправданием оккупации части территории современной Украины.

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