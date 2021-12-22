live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Львов
  • "Могла бы войти в книгу Гиннеса": во Львове женщина родила 16-го ребенка. Фото

"Могла бы войти в книгу Гиннеса": во Львове женщина родила 16-го ребенка. Фото

Львов
22 декабря 09:38
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 444
views-icon
Читать на украинском
Женщина родила мальчика
"Могла бы войти в книгу Гиннеса": во Львове женщина родила 16-го ребенка. Фото

Во Львове женщина родила 16-го ребенка. Сейчас в многодетной семье 9 мальчиков и 7 девочек. 

Об этом сообщают в родильном отделении 3-й ГКБ Львова. 

Читайте также: На Львовском мемориале Памяти Героев Небесной Сотни высадили деревья. Фото

Детали 

В Родильном отделении 3-й больницы сообщают, что женщина могла бы легко войти в Книгу рекордов Гиннеса, ведь недавно она родила шестнадцатого ребенка. Последние роды прошли 16 декабря женщина родила мальчика. В больнице также добавили, что в их заведении женщина рожает уже в двенадцатый раз. 

Жінка народила 16-ту дитину

Кроме того, врачи добавили, что снова ждут женщину через два года. "Мне уютно, спокойно и надежно в вашем роддоме" - говорит Галина после родов. "А мы уже привыкли к вам" - счастливо и с облегчением улыбаемся в ответ мы", - пишут медики. 

Жінка народила 16-ту дитину

Больше новостей о детях на Львовщине:

Последние новости по теме:
Автор публикации
Марина Блохина
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 1
views-icon 444
рождение дети Львов
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

Болото коррупции: чем "прославился" львовский авиаремонтный завод

23 декабря 19:00

Львов
На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

На Львовщине снова запланировали отключение света: на какое время и где именно

23 декабря 17:54

Львов
Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

Горсовет Львова купит квартиру за полтора миллиона, чтобы расширить музей Крушельницкой

23 декабря 17:44

Львов
"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

"Отстаньте от спортсменов с вашей политикой": ветеран побил львовского депутата. Видео

23 декабря 17:06

Львов
Главная Львов "Могла бы войти в книгу Гиннеса": во Львове женщина родила 16-го ребенка. Фото
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен