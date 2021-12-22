"Могла бы войти в книгу Гиннеса": во Львове женщина родила 16-го ребенка. Фото

Во Львове женщина родила 16-го ребенка. Сейчас в многодетной семье 9 мальчиков и 7 девочек.

Об этом сообщают в родильном отделении 3-й ГКБ Львова.

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Детали

В Родильном отделении 3-й больницы сообщают, что женщина могла бы легко войти в Книгу рекордов Гиннеса, ведь недавно она родила шестнадцатого ребенка. Последние роды прошли 16 декабря женщина родила мальчика. В больнице также добавили, что в их заведении женщина рожает уже в двенадцатый раз.

Кроме того, врачи добавили, что снова ждут женщину через два года. "Мне уютно, спокойно и надежно в вашем роддоме" - говорит Галина после родов. "А мы уже привыкли к вам" - счастливо и с облегчением улыбаемся в ответ мы", - пишут медики.

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