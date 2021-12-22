Львовскую больницу признали одной из лучших в Украине

Одну из львовских больниц признали лучшей в Украине. Западноукраинский специализированный детский медицинский центр получил награду Минздрава 21 декабря.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Детали награждения

21 декабря Западноукраинский специализированный детский медицинский центр наградили знаком отличия Минздрава "За лидерство в трансформации системы здравоохранения". Награду министр здравоохранения Виктор Ляшко вручил руководителю центра Андрею Синюте.

Награды руководители лучших медицинских учреждений Львова получили в Луцке во время выездной коллегии Минздрава. В общем наградили четыре больницы - кроме львовской, награды получили еще и Волынское областное территориальное медобъединение защиты материнства и детства, Сумская областная детская больница и Перинатальный центр Киева.

Напомним, что в этом году в западноукраинском специализированном детском медицинском центре провели сложную операцию - ребенку трансплантировали почку. В следующем же году в Центре будут проводить трансплантации печени и костного мозга не только для детей из Львовской области, но и для детей со всего западного региона Украины.

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