Львовские активисты требуют демонтировать последнюю советскую символику в городе

Во Львове активисты требуют демонтировать советские звезды, которые все еще размещены на Холме Славы по улице Пасечной.

Об этом сообщает Вслух.

Читайте также: Во Львове уже два года обещают восстановить площадь на Сыхове: когда начнутся работы

Детали

Во Львове активисты требуют демонтировать советскую символику на Холме Славы, что на улице Пасечной. Там на колоннах прикреплены две советские звезды с серпом и молотом внутри.

Активисты сообщают, что эта символика идентична той, которую не так давно демонтировали с Марсового поля. Демонтажу предшествовало несколько нот из Москвы, однако Львовский совет принял взвешенное решение и все же убрал звезды.

Также стало известно, что звезды на Холме Славы - последняя советская символика, которая осталась в городе. "Возможно, где-то еще и есть.",- сообщил активист, участник российско-украинской войны Антон Петровский,

Сейчас демонтировать символику невозможно - для этого нужны разрешения от исполкома городского совета Львова, который не собирается повторно заседать в этом году. Активисты сейчас ждут соответствующего приказа от департамента или управления, хотя и не очень надеются, что ситуация разрешится до конца года:

"К сожалению, случайно эти звезды не отпадут. Ветер уже пытался их сдуть. Но они очень хорошо прицеплены".

Больше новостей о достопримечательностях Львовщины: