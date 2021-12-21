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Львовские активисты требуют демонтировать последнюю советскую символику в городе

Львов
21 декабря 11:07
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Демонтировать должны звезды с Холма Славы на улице Пасечной
Львовские активисты требуют демонтировать последнюю советскую символику в городе

Во Львове активисты требуют демонтировать советские звезды, которые все еще размещены на Холме Славы по улице Пасечной. 

Об этом сообщает Вслух. 

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Детали 

Во Львове активисты требуют демонтировать советскую символику на Холме Славы, что на улице Пасечной. Там на колоннах прикреплены две советские звезды с серпом и молотом внутри. 

Активисты сообщают, что эта символика идентична той, которую не так давно демонтировали с Марсового поля. Демонтажу предшествовало несколько нот из Москвы, однако Львовский совет принял взвешенное решение и все же убрал звезды. 

Также стало известно, что звезды на Холме Славы - последняя советская символика, которая осталась в городе. "Возможно, где-то еще и есть.",- сообщил активист, участник российско-украинской войны Антон Петровский, 

Сейчас демонтировать символику невозможно - для этого нужны разрешения от исполкома городского совета Львова, который не собирается повторно заседать в этом году. Активисты сейчас ждут соответствующего приказа от департамента или управления, хотя и не очень надеются, что ситуация разрешится до конца года:

"К сожалению, случайно эти звезды не отпадут. Ветер уже пытался их сдуть. Но они очень хорошо прицеплены". 

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Автор публикации
Марина Блохина
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