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Контрабанда из Лондона: пенсионер пытался провезти на Львовщину часов на 2 млн гривен

Львов
22 декабря 13:59
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60-летний мужчина - житель Ивано-Франковщины
Контрабанда из Лондона: пенсионер пытался провезти на Львовщину часов на 2 млн гривен

Во Львовском аэропорту таможенники задержали мужчину, который пытался незаконно провезти брендовые часы суммой на 2 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

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Детали

Обнаружили нарушителя 21 декабря, во вторник, на аэродроме имени Даниила Галицкого. 60-летний житель Ивано-Франковской области возвращался из частной поездки в Лондон, и из британской столицы прихватил с собой брендовые часы стоимостью в 2 млн грн.

Работникам таможни турист ответил, что товаров для декларирования у него нет. После этого, во время осмотра ручной клади и багажа, оказалось, что там лежали около десяти женских и мужских часов известных брендов: "BREGUET 2303", "PATEK PHILIPPE GENEVE", "HUBLOT", "ROLEX" и другие.

Контрабанда годинників

На 60-летнего мужчину составили протокол за нарушение закона по статье 471 Таможенного кодекса Украины. Товары изъяли, а дело вскоре передадут в суд.

Больше новостей о границе Украины:

  • 20 декабря, ночью, львовские таможенники изъяли брендовую одежду на сумму 1,3 млн грн. 31-летний житель Львова пытался провезти под видом гуманитарной помощи.
  • Львовские таможенники обнаружили в отправлении из США незадекларированные гаджеты Apple на сумму более 200 тысяч гривен. Посылка направлялась в Киев.
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Автор публикации
Марина Блохина
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Львов граница Таможенная служба
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