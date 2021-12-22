Контрабанда из Лондона: пенсионер пытался провезти на Львовщину часов на 2 млн гривен

Во Львовском аэропорту таможенники задержали мужчину, который пытался незаконно провезти брендовые часы суммой на 2 млн гривен.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Читайте также: "Сдал" несуществующую квартиру: во Львове аферист обманул тернополянку на кругленькую сумму

Детали

Обнаружили нарушителя 21 декабря, во вторник, на аэродроме имени Даниила Галицкого. 60-летний житель Ивано-Франковской области возвращался из частной поездки в Лондон, и из британской столицы прихватил с собой брендовые часы стоимостью в 2 млн грн.

Работникам таможни турист ответил, что товаров для декларирования у него нет. После этого, во время осмотра ручной клади и багажа, оказалось, что там лежали около десяти женских и мужских часов известных брендов: "BREGUET 2303", "PATEK PHILIPPE GENEVE", "HUBLOT", "ROLEX" и другие.

На 60-летнего мужчину составили протокол за нарушение закона по статье 471 Таможенного кодекса Украины. Товары изъяли, а дело вскоре передадут в суд.

Больше новостей о границе Украины: