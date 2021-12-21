Хмарно із сонячними проясненнями: якою буде погода у Львові 21 грудня

21 декабря температура воздуха на Львовщине опустится примерно до 11 градусов мороза, днем будет чуть теплее – примерно 8 градусов мороза. При этом сильных снегопадов не ожидается.

Об этом сообщают в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какой будет погода во Львове?

Во вторник, 21 декабря, во Львове и области будет облачно с прояснениями. Ночью возможен небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 9 – 14 м/с. Температура ночью 6 – 11 градусов мороза.

Несмотря на то, что утром небо покроют облака, день и вечер во Львове обещают быть ясными. День пройдет без осадков.

Прогноз погоды предлагает Gismeteo?

Утром 21 декабря, будут возможны незначительные осадки снега, которые прекратятся ближе к обеду. Во второй половине дня на смену облакам и снегу выйдет солнце. В течение дня столбик термометра будет показывать от -6 до -8 градусов мороза. Вечер и ночь во Львове будут ясными. К вечеру в городе скорость ветра будет достигать 12 м\с.

Что прогнозирует Sinioptik.ua

Утром 21 декабря небо во Львове будет покрыто облаками, но они днем исчезнут, и до позднего вечера уже не появятся. Днем и вечером - без осадков. Температура воздуха в течение дня будет колебаться от -6 градусов мороза до -8. Днем будет наблюдаться сев западный ветер скоростью 4 м\с , ночью он изменится на западный и уменьшит свою скорость до 2,5 м\с.

В течение дня ожидается замерзание дождя и мокрого снега на переохлажденной земной поверхности.

Прогноз погоды от вашего iPhone

Телефоны используют данные с сайта Weather.com.

Сегодня в городе ожидается морозный день с солнечными прояснениями температура воздуха от -6 до -8 градусов мороза. Скорость ветра составит 16 км\ч. Влажность воздуха 74%.

Синоптики предупреждают, что морзяна температура будет ощущаться как -12 градусов.

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