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Какие дороги будут ремонтировать во Львовской области в 2022 году: обнародован список

Львов
21 декабря 15:40
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Также в Службе автомобильных работ рассказали, что сделали за 2021 год
Какие дороги будут ремонтировать во Львовской области в 2022 году: обнародован список

Во Львове в 2022 году планируют отремонтировать ряд ключевых дорог во Львовской области. 

Об этом сообщает GAl.NET.

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Детали 

В следующем 2022 году немало дорог Львовской области будут ремонтировать в рамках программы "большое строительство". Всего служба автомобильных дорог планирует отремонтировать примерно 337 км дорог, и среди них - 52 моста. 

Предварительный перечень дорог, которые собираются ремонтировать, уже составлен, однако его еще должен утвердить Кабинет Министров Украины. Пока же список дорог выглядит так:

  • М-10 Западный обход Львова-9,0 км;
  • М-06 Киев-Чоп-24,6 км;
  • Н-10 Стрый — Ивано-Франковск — Черновцы — Мамалыга – 15,8 км;
  • Т-14-01 КПП Смольница-Старый Самбор-26,0 км;
  • Т-14-02 Сходница-Песочная – 16,3 км;
  • Т-14-03 Грушев-Немиров – 9,3 км;
  • Т-14-04 Червоноград-Рава-Русская-44,9 км;
  • Т-14-08 Угринов-Хоробров-8 км;
  • Т-14-15 Мостиска – Самбор – Борислав – 12,1 км;
  • Т-14-18 Нижанковичи – Самбор – Дрогобыч – Стрый – 16,6 км;
  • Т-14-19 Николаев — Жидачев — Калуш – 23,3 км;
  • Т-14-17 Куровичи-Рогатин-8,6 км;
  • Т-14-24 Сколе-Славское – 24,0 км;
  • Т-14-25 Николаев – Городок – Жовква – Каменка-Бугская – Бобрка-24 км;
  • Т-18-06 Ровно — Млинов — Берестечко — Буск — Перемышляны – 74,2 км

Ремонт доріг у Львові

В службе автомобильных дорог обнародовали также и результаты работ, выполненных в 2021 году. 

Ремонт доріг у Львові

Ремонт доріг у Львові

Ремонт доріг у Львові

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  • На брифинге, который состоялся 15 ноября, мэр Львова Андрей Садовый заметил, что движение на улице Степана Бандеры будет открыто ко Дню святого Николая.
  • Ремонтные работы на перекрестке улиц Степана Бандеры и Городоцкой дошли до завершения. Со следующей недели движение транспортных средств на перекрестке будет открытым.
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Автор публикации
Марина Блохина
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